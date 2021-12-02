هل يحتاج العالم للقاح جديد لمواجهة المتحور «أوميكرون».. طبيب يوضح

ما إن بدأت دول العالم تتنفس الصعداء قليلا، مستبشرة بقرب نهاية الفيروس الذي أرهقهم لمدة عامين، والتفكير في العودة للحياة الطبيعية بدون قيود ولا إجراءات احترازية، إلا وظهر لهم شبح كورونا الجديد القادم من جنوب أفريقيا ألا وهو «أوميكرون»، وبعد انتشاره في 24 دولة حول العالم، أثار المتحور الجديد «أوميكرون» العديد من المخاوف والتساؤلات، ومن ضمن تلك التساؤلات التي بادرت إلى أذهان الكثير هل يحتاج العالم إلى لقاح جديد للتصدي لذلك المتحور، ويكشف الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، إجابة تلك التساؤلات.

الحداد: لم تكتمل دراسات المتحور الجديد حتى الآن

وقال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، إنه حتى هذه اللحظة لا توجد معلومات تؤكد أن اللقاحات الحالية ليست فعالة ضد السلالة الجديدة «أوميكرون»، ويرجع هذا إلى عدم اكتمال الدراسات التي تخص المتحور الجديد من فيروس كورونا.

وأوضح الحداد في تصريحات لـ«الوطن»، أنه في حالة ثبوت عدم فاعلية اللقاحات الحالية مع سلالة «أوميكرون»، فإنه يتم تطويرها لكي تتناسب مع المتغيرات التي حدث للفيروس.

السبب وراء عدم فاعلية اللقاحات مع السلالة الجديدة

وأوضح الحداد، أن السبب الرئيس لعدم فاعلية للقاحات الحالية مع السلالة الجديدة من فيروس كورونا، هو عدم توافق البروتين العلاجي الموجود في اللقاح مع السلالة الجديدة، وفي هذه الحالة يتم تعديل البروتين العلاجي المتواجد في اللقاح لكي يتناسب مع السلالة الجديدة.

«أوميكرون» تهديد كبير للعالم

وأشار الحداد، إلى أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا تمثل خطرا وتهديدا كبيرا للعالم، وهذا يرجع إلى قدرتها العالية على الانتشار، بالإضافة إلى أنه في حالة فشل اللقاحات الحالية في مقاومة السلالة فإن الوضع سوف يكون أسوء، ويمكن للعالم أن يعود إلى نقطة البداية في حربه ضد الفيروس، منوها إلى أنه من الأسباب الرئيسية التي أدت إلي ظهور السلالات الجديد من فيروس كورونا هي عدم أخذ اللقاح، وتعتبر قارة أفريقيا التي تعد من أقل القارات تطعيما لسكانها بلقاح كورونا.