رئيس قسم الصدر بقصر العيني: كورونا مستمرة 100 سنة مقبلة

أكد الدكتور يسري عقل، رئيس قسم الأمراض الصدرية بمستشفى قصر العيني التابع لجامعة القاهرة، على أن فيروس كورونا «كوفيد 19»، مستمر لفترة طويلة، متوقعا حدوث العديد من التحورات للفيروس، وخاصة وأن طبيعة للفيروسات التنفسية عامة أنها متحورة دوما: «كورونا هتفضل 100 سنة جاية وكل 3 أو 4 أشهر هتظهر حاجة جديدة»، مناشدا الإعلام بتجري الدقة فيما ينشر من معلومات وأخبار حول الوباء، من أجل عدم ترويع المواطنين.

عقل: يجب العمل على تخفيف الضغط العصبي على المواطنين في التعامل مع كورونا

وأوضح عقل في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «عايشين مع سلالة دلتا أكتر من 3 أشهر، ولم نجد ماتم التهويل به قبل قدوم الفيروس لمصر، ويجب العمل على تخفيف الضغط العصبي على المواطنين، وكورونا لن تزول، وسيتم التعايش معها بجانب الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا»، منوها إلى أن الحصول على لقاح كورونا شيء ضروري، ويجب التسجيل للحصول على اللقاح للوقاية من المرض.

رئيس الأمراض الصدرية بطب قصر العيني: لا يوجد أي أدوية تعمل على تنشيط فيروس كورونا

وأكد رئيس قسم الأمراض الصدرية بطب قصر العيني، على أنه لا يوجد أي أدوية تعمل على تنشيط فيروس كورونا «كوفيد 19»، وأنه يجب على أي مريض أو شخص يشعر بأي أعراض التوجه الطبيب المختص وإجراء الفحوصات الطبية وعدم تناول أي أدوية أو عقاقير دون استشارة الطبيب المختص، منعا لحدوث أي أعراض جانبية تؤثر على صحة الفرد سلبا.

يذكر أن الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قد شدد في تصريحات سابقة لـ«الوطن» على أنه حتى الآن لم يتم رصد متحور أوميكرون لفيروس كورونا حتى الآن في مصر، وأن معامل الجامعات البحثية والمعامل المركزية بوزارة الصحة تعمل على المتابعة والترصد المستمر للوباء لمواجهة أي تحورات.