الصحة: اللقاحات تقلل من معدل الوفيات بفيروس كورونا بنسبة 95%

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العليا لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان، إن لقاحات كورونا هي جزء أساسي من الإجراءات الاحترازية التي يجب أن يلتزم بها الجميع، مشيرًا إلى أن إلزام المواطنين بالحصول عليها من أجل دخول المصالح الحكومية يأتي لحمايتهم من نشر العدوى، ولافتًا إلى أن الدولة المصرية من الدول القليلة على مستوى العالم التي تحتوي على جميع أنواع اللقاحات.

كل اللقاحات آمنة وفعالة

وأضاف حسني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» عبر قناة إكسترا نيوز، من تقديم الإعلاميتين نهى درويش وإنجي طاهر، أن كل اللقاحات آمنة وفعالة، حتى وإن اختلفت في النسب المئوية، وهو ما لا يمثل أهمية طبية لمن يتلقونها، مشددًا على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية لتقليل مخاطر التحورات مثل التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة وغسل اليدين، مشددًا على أن اللقاحات هي طوق الأمان للجميع من أجل تجاوز هذه الجائحة.

وتابع رئيس اللجنة العليا لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة أصدرت قرارا منذ أسبوعين بمنح الجرعة الثالثة للقاح حيث أعلنت شروطها، وسيحصل عليها في المرحلة الأولى الفرق الطبية وكبار السن من تخطت أعمارهم 65 عاما، وأصحاب الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكري والكلى والمصابون بأمراض مناعية، على أن يكون قد مرّ 6 أشهر بعد حصولهم على الجرعة الثانية.

نسب حماية اللقاحات من كورونا

وأكد حسام حسني، أن اللقاحات تحمي من الإصابة بالعدوى بنسبة كبيرة، والأهم أنها تحمي من الحالات الشديدة بنسبة 92% وأكثر من 95% للوفيات، وهو أمر في منتهى الأهمية كان يسعى إليه العالم منذ ظهور المرض.