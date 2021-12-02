القومي للبحوث: تجارب لقاح كورونا على المتطوعين حققت نتائج إيجابية

أكد الدكتور أسامة عزمي، رئيس الفريق البحثي القائم على التجارب الإكلينيكية للّقاح كورونا المصري «كوفي فاكس»، أن التجارب الإكلينيكية التي أجريت على المتطوعين تسير بصورة إيجابية، دون رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن، موضحًا أنه لم يرصد أي مشكلات أو أعراض جانبية خطيرة بشأن اللقاح حتى الآن، وأن المتطوعين يمارسون حياتهم اليومية دون أي مشكلات، لافتا إلى وجود تنسيق تام مع هيئة الدواء المصرية بشأن متابعة ورصد النتائج بشأن اللقاح حتى الآن.

هل ظهرت أعراض جانبية للّقاح المصري على المتطوعين؟

وأضاف رئيس الفريق البحثي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هيئة الدواء طلبت تحليل نتائج المتطوعين الذين حصلوا على اللقاح من المجموعة الأولى، خلال المرحلة الأولى للتجارب لتحليلها، وإعطاء شارة البدء في إجراء التجارب على المتطوعين للمجموعة الثانية من المرحلة الأولى، موضحًا أن التجارب تسير بخطى إيجابية في هذا الشأن، و لم يرصد أي مشكلات بشأنها.

تنسيق تام مع هيئة الدواء لمتابعة نتائج التطعيم

وأوضح رئيس الفريق البحثي، أن اللقاح حقق نتائج متميزة في التجارب ما قبل الإكلينيكية على الحيوانات، وأن هيئة الدواء منحت الموافقة بعد اكتمال كافة الاشتراطات الخاصة باللقاح، منوهًا إلى أنه يجرى العمل على قدم وساق لاستكمال كافة المتطلبات.

وناشد رئيس الفريق البحثي المكلف بإجراء التجارب السريرية على المتطوعين بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، والالتزام بضرورة ارتداء الكمامة طوال فترة التواجد خارج المنزل.