حظك اليوم برج السرطان الجمعة 3-12-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج السرطان بكونه شخصية غامضة، يسعى دائما إلى إخفاء أسراره حتى عن الأشخاص المقربين منه، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج السرطان مهنيا

القمر في منزل المدخرات يساعدك على التخطيط لمستقبلك، ويدفعك لدراسة وضعك المالي وتنجح في تكثيف الجهود كي تكسب دعما.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيا

رغم الضغوط.. تساعدك الأفلاك أن تكون مبادرا وإيجابيا.. لا تتردد اليوم في خطواتك نحو من تحب.

من أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة غادة عبد الرازق ويوافق تاريخ ميلاده 6 يوليو.