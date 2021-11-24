حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 24-11-2021 مهنيا وعاطفيا

يمنح مولود برج السرطان، الدعم المعنوي والعاطفي للآخرين، ويتعاطف معهم حتى لو لم يكن بعلاقة طيّبة معهم، كما يمتلك قدرة عاليّة على إقناع من حوله بنفسه وبأفكاره.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج السرطان مهنيًا

الوضع الفلكي داعم ويدفعك ذلك للقيام بواجبك وتعمل بكامل لياقتك.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيًا

تسطع كالقمر الذي في برجك وتتألق سحرًا وجاذبية وموهبة.

من أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة غادة عبد الرازق ويوافق تاريخ ميلاده 6 يوليو.