«الأوقاف» تترجم خطبة الجمعة المقبلة لـ19 لغة: إنسانية الحضارة الإسلامية

أعلنت وزارة الأوقاف ترجمة خطبة الجمعة المقبلة 3 ديسمبر 2021، بعنوان، إنسانية الحضارة الإسلامية، إلى تسع عشرة لغة أجنبية، إضافة إلى لغة الإشارة، مؤكدة على أن ذلك في إطار واجبها التوعوي والدعوي تجاه ديننا وبيان يسره وسماحته، وعنايته بكل ما فيه صالح الإنسانية وسعادتها ورقيها، ونشر مكارم الأخلاق والقيم الإنسانية، ومواجهة ومحاصرة الفكر المتطرف، وفي ضوء إيمانهم بأن ديننا دين الرحمة للناس أجمعين.

عنوان خطبة الجمعة هو التعايش السلمي

وأكدت الوزارة على حرصها على ترسيخ أسس التعايش السلمي بين الناس جميعًا من خلال حوار الحضارات لا تصادمها، مشيرة إلى أنه في ضوء ما قررته وزارة الأوقاف المصرية من نشر خطبة الجمعة بعدة لغات أسبوعيًّا، بحيث يتم نشرها مكتوبة ومسموعة ومرئية «بالصوت والصورة» من خلال قيام عدد من أساتذة اللغات المتخصصين بتسجيلها بالمكتب الإعلامي بوزارة الأوقاف أسبوعيًّا.

خطبة الجمعة المقبلة لوزارة الأوقاف

وجاء نص خطبة الجمعة المقبلة لوزارة الأوقاف، يؤكد على أن الإسلام أقام حضارةً بلغت بالقيم الإنسانية أوج كمالها، ورسمت للبشرية طريق المحبة والإخاء والعدل والمساواة، من خلال منظومة أخلاقية وحضارية من شأنها أن تجمع ولا تفرق، وتبني ولا تهدم؛ ليتحقق الأمن والسلام والخير للناس جميعًا.

وأوضحت أن الحضارة الإسلامية قِيمَها الإنسانية من القرآن الكريم والسنة النبوية؛ فهما حافلان بالقيم الإنسانية العظيمة، حيث يقول الحق سبحانه: {يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ}، فالإنسان مكرَّم بتكريم الله له، بغض النظر عن عرقه، أو لونه، أو دينه، يقول «عز وجل»: {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ}، ويقول «صلى الله عليه وسلم»: «كُلُّكُمْ لِآدَمَ، وَآدَمُ مِنْ تُرَابٍ»، وحينما مرَّت بنبينا «صلى الله عليه وسلم» جنازة، فقام لها «صلى الله عليه وسلم»، فقيل له: إنها جنازة يهودي، فقال «صلى الله عليه وسلم»: «أَلَيْسَتْ نَفْسًا؟!».