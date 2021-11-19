شهادات غربية تشيد بـ السيسي خلال فيلم «التحدي»: حقق التعايش السلمي

عرض الفيلم الوثائقى «التحدى.. شهادات بعيون الآخرين»، المذاع على قناة «دى أم سى»، تصريحات السياسى والنائب الأمريكى، «ثيودور إى ديوتش» الذى قال: «لقد دعمت وما زلت أدعم حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسى»، مشيدًا بالتزام الرئيس السيسي، بمحاربة الإرهاب وحفظ السلام في المنطقة.

كما عرض الفيلم الوثائقي، جهود الرئيس السيسي لدعم مفهوم التعايش السلمى، وعدد المساجد والكنائس التي تم بنائها في عهده، بجانب زياراته للكنيسة، وعرض الفيلم الوثائقى أيضا تقريرا لقناة «إكسترا نيوز»، يكشف فيه مراسل القناة في مصر، عن حجم الكنائس التي تم بنائها في مصر مؤخرا، وكيف حقق الرئيس السيسي مفهوم التعايش السلمي داخل البلاد.

كما عرض الفيلم الوثائقى تصريحات عضو الكونجرس الأمريكي، فرينش هيل، الذى قال إنه «بينما أعطى الفضل الكامل للرئيس السيسى في عمله على تعزيز التسامح الديني ودعم الأقباط المصريين، أعتقد أن هناك الكثير مما يمكن عمله لضمان وصول رسالة الرئيس وتنفيذها من قبل المسئولين التربويين والثقافيين والإقليميين في حكومته».

وجاء من ضمن الشهادات التى قيلت عن الإنجازات المصرية، خلال الفيلم الوثائقي، «التحدى.. شهادات بعيون الآخرين»، شهادة كل من ميشيل دون، الباحثة فى برنامج الشرق الأوسط فى مؤسسة كارنيجى، وثيودور أي ديوتش، سياسى ونائب أمريكى خلال كلمته بإحدى الاجتماعات الكبرى، وكذلك جانب من كلمة الملك عبدالله الثانى ملك المملكة الأردنية الهاشمية، خلال حديثه بأحد اللقاءات التلفزيونية الدولية.