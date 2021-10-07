«الأوقاف» تترجم خطبة الجمعة المقبلة إلى 18 لغة بالإضافة إلى الإشارة

أعلنت وزارة الأوقاف، نشر خطبة الجمعة بعدة لغات أسبوعيا، وستترجم خطبتا الجمعة المقبلتين 15 و22/ 10/ 2021م إلى ثماني عشرة لغة، بالإضافة إلى لغة الإشارة.

يأتي ذلك في إطار حملة نبي الرحمة التي أطلقتها وزارة الأوقاف مطلع ربيع الأنور تزامنًا مع احتفالها بالمولد النبوي الشريف، وفي إطار واجبها التوعوي والدعوي تجاه ديننا وبيان يسره وسماحته، وفي ضوء إيماننا بأن ديننا دين الرحمة للناس أجمعين.

موضوع خطبة الجمعة المقبلة

وتبث وزارة الأوقاف تسجيل صوتي عن موضوع خطبة الجمعة المقبلة بعنوان «فضل الشهادة ومنزلة الشهيد، وفلسفة الحرب في الإسلام»، والمقرر أداؤها غدا الجمعة 8 أكتوبر، يشار إلى أن هذا التسجيل هو الخطبة الصوتية السابعة، وسبقها 6 خطب صوتية بثتها الوزارة على قناتها بموقع يوتيوب وشملت موضوعات حملت العناويت الآتية «إعمال العقل في فهم النص، الإمام أبو حنيفة ومدرسته الفقهية أنموذجا، المواساة في القرآن الكريم، حق الوطن والمشاركة في بنائه، والوفاء وحفظ الجميل، والسلام مع النفس والكون، وقيمة الاحترام».

خطبة الجمعة المقبلة لوزارة الأوقاف

وتأتى خطبة الجمعة المقبلة لوزارة الأوقاف عن فضل الشهادة ومنزلة الشهيد، وفلسفة الحرب في الإسلام، وأوضحت فيها أن الشهيد الحق الذي مات في سبيل الله، دفاعا عن أرضه، أو عرضه، أو مالـه أو وطنه، تغفر ذنوبه بأول قطرة من دمه، ويرى مقعده في الجنة، ويشفع في سبعين من أهل بيته، فصفقة الشهداء مع ربهم مضمونة.

فضل الشهادة

واستشهدت الوزارة في الخطبة بقول الرسول صلى لله عليه وسلم: «والذي نفسي بيده لا يكلم - أي: يجرح- أحد في سبيل الله - والله أعلم بمن يكلم في سبيله - إلا جاء يوم القيامة واللون لون الدم والريح ريح المسك».

وأكدت وزارة الأوقاف، مجددا على الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها، على ألا يزيد أداء خطبة الجمعة المقبلة أو خطب الجمعة عموما عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية؛ مراعاة للظروف الراهنة بسبب تفشي وباء فيروس كورونا.