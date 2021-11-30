عرض فيلم «أبو صدام» لأول مرة عالمياً بمهرجان القاهرة السينمائي اليوم

يعرض اليوم لأول مرة عالميا، الفيلم الروائي «أبو صدام»، ضمن المسابقة الرسمية بالدورة الـ 43، لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وهو أحد عروض السجادة الحمراء، وهو من إخراج نادين خان، ومن إنتاج مصر.

معلومات عن فيلم «أبو صدام»

تدور الأحداث عن سائق الشاحنات القديم ذو الخبرة «أبو صدام»، الذي يحصل أخيرا على مهمة نقل على طريق الساحل الشمالي، بعد انقطاع عن العمل دام لسنوات، يقرر أن ينجز مهمته على أكمل وجه كما يليق بسمعته، لكنه يتعرض إلى موقف صغير على الطريق فتخرج الأمور عن سيطرته.

محمد ممدوح يتحدث عن فيلم «أبو صدام»

وقال بطل الفيلم محمد ممدوح، إن الفيلم جرى التحضير له على مدار عام ونصف قبل بداية تصويره، موجهًا شكره إلى كل فريق عمل هذا الفيلم وصناعه، متمنيًا أن ينال الفيلم إعجاب النقاد والجمهور.

ويقدم ممدوح دورا مهما قائلاً، أقدم شخصية سائق «تريلا»، ممازحا: «التريلا أعتقد إنها بطل معانا في الفيلم».

وحول توقعه لفوز فيلمه بإحدى جوائز مهرجان القاهرة السينمائي، أكد أن صناع الفيلم قاموا بما يجب فعله، معربا عن تمنيه بأن يلقى الفيلم قبول وإعجاب من يشاهده.

توقيت عرض فيلم «أبو صدام»

ويبدأ عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 89 دقيقة، الساعة 8:30 مساء، في المسرح الكبير، ومن المقرر أن تعقبه مناقشة، وسيكون عرضه الثاني يوم الخميس 2 ديسمبر، في الساعة الـ 9:30 مساء، بمسرح النافورة، أما العرض الثالث فسيكون يوم السبت 4 ديسمبر في الساعة الـ 9:30 مساء، في سينما الزمالك 1.

يشار إلى أن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي من المقرر أن تستمر حتى يوم 5 ديسمبر المقبل.