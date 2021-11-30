«داش» يصطحب والدته لمشاهدة «أبو صدام».. و«ممدوح» يخطف الأنظار مع زوجته

وصل الفنان أحمد داش، رفقة والدته، إلى دار الأوبرا المصرية، لمشاهدة فيلم «أبو صدام»، المعروض ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ43.

وارتدى داش، بدلة زرقاء أنيقة، حازت على إعجاب الحضور، فيما قام بتقبيل والدته التي بدت في حالة سعادة بالغة بنجلها.

محمد ممدوح يصطحب زوجته

في المقابل، حرص الفنان محمد ممدوح، بطل فيلم «أبو صدام»، على اصطحاب زوجته إلى الريد كاربت، وبدا متفاعلا معها أثناء التقاط الصور التذكارية لها.

أحمد داش يتذكر «فيلم لا مؤاخذة»

وكان أحمد داش، شارك، مساء أمس، في ندوة، على هامش مهرجان القاهرة السينمائي، حضرها المخرج عمرو سلامة والممثل الشاب آدم الشرقاوي، ضمن ملتقى أيام القاهرة لصناعة السينما، وتحدث عن ذكرياته مع فيلم «لا مؤاخذة» مع كندة علوش، والمخرج عمرو سلامة، كما وجه نصيحة لأحد الفتيات التي تسعى أن تكون ممثلة في المستقبل، وقال لها «لابد من أن تسعي وراء حلمك وأن تكون قوية ومثابرة ولا يشغلك التنمر أو المضايقات»، مضيفا «الشعب المصري مؤذي في الانتقادات والسخرية».

أحداث فيلم «أبو صدام»

يذكر أن فيلم «أبو صدام»، تدور أحداثه عن سائق شاحنات ذي الخبرة «أبو صدام»، ويحصل أخيرا على مهمة نقل على طريق الساحل الشمالي، بعد انقطاع عن العمل دام لسنوات، فيقرر أن ينجز مهمته على أكمل وجه، كما يليق بسمعته، لكنه يتعرض إلى موقف صغير على الطريق فتخرج الأمور عن سيطرته.

ويعرض الفيلم بعد قليل، في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ومن المقرر أن تعقبه مناقشة مع مخرجة العمل نادين خان وأبطاله الرئيسين، وهما أحمد داش ومحمد ممدوح، كما يوفر المهرجان أكثر من عرض للفيلم، وسيكون عرضه الثاني يوم الخميس 2 ديسمبر، في الساعة الـ9:30 مساء، بمسرح النافورة، أما العرض الثالث فسيكون يوم السبت 4 ديسمبر في الساعة الـ9:30 مساء، في سينما الزمالك.