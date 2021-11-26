محمد ممدوح عن فيلم «أبو صدام» بـ«القاهرة السينمائي»: الجوائز بتاعة ربنا

قال النجم محمد ممدوح، إنه سعيد للغاية بمشاركة فيلمه «أبو صدام»، في الدورة الـ43 من مهرجان القاهرة السينمائي، مضيفًا: «أكيد مبسوط، وشرف لأي حد إنه يمثل بلده، ويارب يكون فيلم الناس تنبسط بيه يارب إن شاء الله».

وأضاف «ممدوح»، في حديثه مع قناة dmc، خلال حفل افتتاح النسخة الـ43 من مهرجان القاهرة السينمائي، أنه يقدم بهذا الفيلم دور شخصية سائق «تريلا»، ممازحا: «التريلا أعتقد أنها بطل معانا في الفيلم».

ممدوح: عملنا اللي علينا والجوائز بتاعة ربنا

وحول توقعه لفوز فيلمه بإحدى جوائز مهرجان القاهرة السينمائي، أكد أن صناع الفيلم قاموا بما يجب فعله، معربا عن تمنيه بأن يلقى الفيلم قبول وإعجاب من يشاهده.

وتابع: «والله إحنا عملنا اللي علينا والتوفيق ده بتاع ربنا».

وأردف أن الفيلم تم التحضير له على مدار عام ونصف قبل بداية تصويره، موجهًا شكره إلى كل فريق عمل هذا الفيلم وصناعه، متنميًا أن ينال الفيلم إعجاب النقاد والجمهور.

ممدوح عن تكريم كريم عبد العزير: من أشد المعجبين به

وحول تكريم النجم كريم عبدالعزيز بالدورة الجارية من مهرجان القاهرة السينمائي، وجه «ممدوح» التهنئة له، قائلا: «مبروك تستحق هذا التكريم، أنا أصلًا من أشد المعجبين به، ومبسوط إني اشتغلت معاه، وشهادتي فيه مجروحة الصراحة، أنا بحبه جدا، وألف مبروك تستاهل أكتر من كدا بكتير».

وأردف أنه يحب كل أنواع السينما، وبالأخص المختلف منها، موضحا أن فيلم «أبو صدام» يصنفه على أنه تجربة سينمائية مختلفة، ومعربا من جديد عن تمنيه بأن ينال إعجاب الجمهور.

فيلم «أبو صدام»، يسجل عرضه الجماهير والدولي الأول، خلال النسخة الجارية من مهرجان القاهرة السينمائي.