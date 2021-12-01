«الـ50 الأكثر تأثيرا»: ما تحلم به المرأة في عهد السيسي يتحقق ثاني يوم

قالت الإعلامية دينا عبد الفتاح، مؤسس منتدى الخمسين الأكثر تأثيرا، إن المنتدى لم يكن ليحدث لولا الإنجازات التي تشهدها الفترة الحالية في مجالات حقوق المرأة بعد زيادة المساواة والمشاركة، لافتة إلى أن ما حدث في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي يعد نقلة كبيرة وغير مسبوقة.

ما تحلم به المرأة في عهد السيسي يصبح واقعا في ثاني يوم

وأضافت «عبد الفتاح»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الأربعاء، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن ما تحلم به المرأة في عهد السيسي أصبحت تجده واقعا ثاني يوم، موضحة أنه يتم اختيار 50 سيدة مؤثرة جديدة كل سنة، حيث تضم القائمة حاليا 500 شخصية تقوم بتغيير المفاهيم المغلوطة باستخدام القوى الناعمة.

برنامج تأهيل للسيدات

وأوضحت مؤسس منتدى الخمسين الأكثر تأثيرا، أنه تم تأسيس برنامج تأهيل متكامل تدرس فيه السيدات اللائي يشغلن مناصب متقدمة، من أجل تعليم الشابات كيفية التعرف على الحياة والمجتمع، ويدعم هذا البرنامج وجود 8 وزيرات في الوزارة الحالية، والمنتدى دخل 5 محافظات ويستهدف 10 محافظات العام المقبل.

حفل ضخم بحضور دولي

وأكدت مؤسس منتدى الخمسين الأكثر تأثيرا، أن أي شخص حضر الحفل أمس كان يشعر بالفخر لوجود 1500 شخصية تمثل مختلف السيدات في مهن مختلفة، وذلك بحضور ممثلات من الأمم المتحدة، وعلى رأسهن مديرة برنامج المرأة للأمم المتحدة في مصر، والتي مدت إقامتها في مصر لمدة يوم لتحضر المناسبة.

وأضافت مؤسسة المنتدى، أن سفراء السعودية وهولندا وأمريكا وإنجلترا حضروا الحفل، وأبدوا انبهارهم بخطة الدولة لتمكين المرأة، مشيرة إلى الاستعانة بالسيدات المصريات التي حققت نجاحا كبيرا في الفترة الماضية.