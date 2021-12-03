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محمود مسلم

حظك اليوم برج العذراء الجمعة 3-12-2021 مهنيا وعاطفيا

كتب:

الوطن
12:00 ص | الجمعة 03 ديسمبر 2021
حظك اليوم برج العذراء

حظك اليوم برج العذراء

مولود برج العذراء يتميز بكونه شخصية منظمة بشكل كبير، كما أنه لديه حس مرهف، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العذراء مهنيا

اقتران القمر بالمريخ يساعدك على القيام بأعمال وإنجازات تجد فيها الربح والمتعة والراحة النفسية.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيا 

القمر في منزل العلاقات يعدك بأجواء رائعة تجمعك بالأهل والأحباب والأصحاب.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء حسين الجسمي، ويوافق تاريخ ميلاده 25 أغسطس. 

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