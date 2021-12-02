حنفي جبالي يؤكد لرئيسة نواب بلجيكا اعتزاز مصر بعلاقات الصداقة بين البلدين

التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إليان تيليوكس رئيسة مجلس النواب البلجيكي، في مستهل فعاليات مشاركته في أعمال القمة الـ7 لرؤساء برلمانات الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط والجلسة العامة الـ16 للجمعية والمُقرر عقدها في بروكسل.

علاقات الصداقة التاريخية

في بدابة اللقاء، أكّد «جبالي»، على اعتزاز مصر بعلاقات الصداقة التاريخية التي تجمع بين مصر وبلجيكا، مؤكّداً حرص الدولة المصرية على التنسيق وتبادل الرؤى بين البلدين حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مُبدياً تطلع مصر لدعيم التعاون البرلماني بين مصر وبلجيكا، في ظل النظام العريق والراسخ لبرلمان البلدين.

كما استعرض «جبالي» أبرز ملامح رؤية مصر 2030، والتي تُجسّد تطلعات الشعب المصري لتحقيق تنمية شاملة ومُستدامة من خلال اقتصاد تنافسي ومتوازن ومتنوع، مُشيراً إلى جهود مصر في مكافحة الإرهاب وتعزيز المواطنة، ومؤكداً أنَّ مصر قدمت نموذجاً يُحتذى به في التسامح الديني والمساواة والعيش المشترك وسط إقليم مُضطرب.

التعاون بين مصر وبلجيكا

من جهتها، رحبت إليان تيليوكس رئيسة مجلس النواب البلجيكي، بـ رئيس مجلس النواب المصري، مُعربة عن خالص اعتزازها بهذا اللقاء، ومؤكّدة تطلعها لتعزيز أواصر التعاون البرلماني بين مصر وبلجيكا، بما يعزز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.