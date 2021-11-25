«حنفي جبالي» يشارك في أعمال الجمعية الـ143 للاتحاد البرلماني الدولي

يتوجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على رأس وفد برلماني رفيع المستوى، صباح اليوم، إلى العاصمة الإسبانية مدريد، للمشاركة في أعمال الجمعية الـ143 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات ذات الصلة، وذلك خلال الفترة من 26 إلى 30 نوفمبر 2021، ومن المُقرر أن تُعقد خلال تلك الفترة اجتماعات الدورة 208 للمجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي.

وفد برلماني مصري بالعاصمة الإسبانية مدريد

ويُلقي المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، كلمة بشأن موضوع المناقشة العامة للجمعية بعنوان «التحديات المعاصرة التي تواجه الديموقراطية: التغلب على الإنقسامات وبناء المجتمع».

وستشهد مشاركة الوفد البرلماني المصري نشاطاً مُكثفاً في اجتماعات اللجان الدائمة للاتحاد، مثل اللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين والتي ستناقش موضوع «إعادة النظر في النهج المُتبع مع عمليات السلام وإعادة صياغته من أجل تعزيز السلام الدائم»، كما ستناقش اللجنة الدائمة للتمويل والتنمية المُستدامة بالاتحاد البرلماني الدولي موضوع بعنوان «تعزيز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كعامل مساعد لقطاع التعليم في أوقات الجائحة».

مجابهة تشريعية للاستغلال الجنسي للأطفال

كما ستعتمد اللجنة الدائمة للديموقراطية وحقوق الإنسان خلال تلك الجمعية الـ 143 للإتحاد البرلماني الدولي، قراراً بشأن المجابهة التشريعية العالمية للاستغلال الجنسي للأطفال على الإنترنت.

و ستشهد الجمعية، انعقاد منتدى النساء البرلمانيات ومنتدى البرلمانيين الشباب، وسيشارك الوفد البرلماني المصري في الاجتماعات التشاورية للمجموعات العربية والإفريقية والإسلامية بالاتحاد البرلماني الدولي لتنسيق المواقف والرؤى إزاء القضايا المطروحة على أجندة أعمال الجمعية.

جدير بالذكر، أن الاتحاد البرلماني الدولي هو المنظمة البرلمانية العالمية الأكبر، ويهدف منذ إنشائه عام 1889 إلى تشجيع الحكم الديموقراطي، من خلال العمل مع البرلمانات والبرلمانيين للاستجابة لاحتياجات وتطلعات الشعوب، ونشر السلام والديموقراطية، وحقوق الإنسان، وتمكين الشباب وتحقيق التنمية المُستدامة من خلال الحوار السياسي، كما يتصدى الاتحاد البرلماني الدولي للعديد من القضايا العالمية من خلال أجهزته ولجانه الدائمة وذلك بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة.