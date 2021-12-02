سيارات بدون أوفر برايس في السوق المصري.. «اللي ما يشتري يتفرج»

بعد ارتفاع الأسعار الرسمية للسيارات في السوق المصري، وارتفاع أسعار الأوفر برايس، بدأ المستهلكون في البحث عن السيارات المتوفرة بدون أوفر برايس، والتي باتت نادرة نوعا ما.

لكن «الوطن» تستعرض لكم في السطور التالية أبرز السيارات التي تتوفر في السوق المصري، تسليم فوري بدون أوفر برايس.

سوبارو XV

تتوفر سوبارو «XV» في السوق المصري بثلاث فئات جميعهم متوفرين تسليم فوري بدون أوفر برايس موديلات 2021.

- الفئة الأولى بسعر 435 ألف جنيه.

- الفئة الثانية بسعر 480 ألف جنيه.

- الفئة الثالثة بسعر 515 ألف جنيه.

سيارات ساوايست Soueast

تتواجد سيارات ساوايست الصينية في مصر بسيارتين «SUV» ومتوفرين في المعارض وعند الموزعين تسليم فوري بدون أوفر برايس.

- ساوايست DX3

تتوفر بـ5 فئات مختلفة التجهيزات بمحرك 1.5 لتر تربو يولد قوة 156 حصان، متصل بناقل حركة CVT

- الفئة الأولى بسعر 289 ألف جنيه

- الفئة الثانية بسعر 294 ألف جنيه

- الفئة الثالثة بسعر 305 ألف جنيه

- الفئة الرابعة بسعر 315 ألف جنيه

- الفئة الخامسة بسعر 357 ألف جنيه

أما عن ساوايست DX7 فتتوفر بأربع فئات موديل 2022

- الفئة الأولى 355 ألف جنيه

- الفئة الثانية 360 ألف جنيه

- الفئة الثالثة 385 ألف جنيه

- الفئة الرابعة 415 ألف جنيه

DS7

من ضمن السيارات التي تتوفر في السوق المصري تسليم فورى بدون أوفر برايس، هي DS7 السيارة الفرنسية الفاخرة وسيارة الرئاسة الفرنسية

- الفئة الأولى: 670 ألف جنيه.

- الفئة الثانية: 710 ألف جنيه.

- الفئة الثالثة: 755 ألف جنيه.

- الفئة الرابعة: 860 ألف جنيه.

- الفئة الخامسة: 930 ألف جنيه.

هوندا سيتي

وتتوفر هوندا سيتي في السوق المصري منذ تقديمها بدون أوفر برايس وتتوفر بفئتين فقط.

- الفئة الأولى: 345 ألف جنيه.

- الفئة الثانية: 360 ألف جنيه.

هوندا CRV

كما تتوفر «هوندا CRV» تسليم فوري بدون أوفر برايس أيضا وتتواجد بفئتين في السوق المصري

- الفئة الأولى: 649 ألف جنيه.

- الفئة الثانية: 763 ألف جنيه.