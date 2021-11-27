اشتعال أزمة الأوفر برايس في أسعار السيارات: طلب إحاطة وقرار حماية المستهلك

تشغل أزمة «الأوفر برايس»، اهتمام عدد كبير من الراغبين في اقتناء سيارة جديدة، وذلك بعد طرحها في مجلس النواب، بعد تقديم النائبة هالة أبو السعد، بطلب إحاطة لمجلس النواب، بشأن وجود زيادات غير رسمية على أسعار السيارات الرسمية لدى بعض التجار، التي تسمى بـ«الأوفر برايس»، وبعد قرر جهاز حماية المستهلك بإلزام شركات ومعارض السيارات بالإعلان عن أسعار السيارات المعروضة للبيع باللغة العربية، مع جواز إضافة أي لغة أخرى. ويوضح «الوطن» عقوبة مخالفة تطبيق «الأوفر برايس» في أسعار السيارات.

قرار الأوفر برايس

واشترط جهاز حماية المستهلك، ضمن قرار تطبيق الأوفر برايس، أنه على المعارض أن تعلن عن سعر السيارة، مضاف إليه الضريبة، ويتضمن مواصفات السيارة كالتالي «النوع - الطراز - بلد المنشأ- الفئة – الكماليات»، وأن تكون التفاصيل واضحة على الزجاج الأمامي للسيارة، وفقا للمواصفات المُلحقة بالقرار، وأن يكون السعر المُثبت بالفاتورة الصادرة للمستهلك هو السعر نفسه الذي تم الإعلان عنه.

عقوبات الأوفر برايس

وأوضح جهاز حماية المستهلك، أنه ستكون هناك عقوبات رادعة على كل من يخالف قرار الأوفر برايس، وأنه سيقوم بشن حملات على المعارض حتى يتم التأكد من تطبيق قرار الأوفر برايس، وأن العقوبات هي غرامة تصل إلى 2 مليون جنيه أو مِثلي قيمة المنتج محل المخالفة، وذلك تم تطبيقه من 15 نوفمبر 2021.

تطبيق قرار الأوفر برايس

وأشار جهاز حماية المستهلك، إلى أنه على معارض السيارات بعد قرار الأوفر برايس، الالتزام بالألوان المرفقة بالتصميم، وبمقاس ونوع الخطوط المستخدمة، ويتم ذكر (يوجد / لا يوجد) أمام العناصر التي تستلزم ذلك بالمواصفات، ويجوز إضافة مواصفات أو كماليات أخرى مع عدم الإخلال بالنسب.

يذكر أن مجلس النواب لم ينتهي بعد من حسم أزمة الأوفر برايس، وسيتم مناقشتها بعد تقديم طلب الإحاطة لمجلس النواب لحل الأزمة.