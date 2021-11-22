ارتفاع الأوفر برايس على كل فئات «سيات أتيكا» إلى 120 ألف جنيه

رغم إصدار جهاز حماية المستهلك، قرارات من شأنها إنهاء ظاهرة الأوفر برايس، كما قال في بيانه، إلا أن القرار جاء تقنينا للظاهرة في السوق المصرية علي السيارات، وليس لمنعها بحسب تصريحات سابقة لأحد التجار في منطقة الجيزة لـ «الوطن».

وشهدت أسعار الأوفر برايس على سيارات «سيات أتيكا» ارتفاعا مساء أمس، لتصل إلى 120 ألف جنيه، في جميع محافظات مصر، وخلال السطور التالية نستعرض لكم المواصفات والأسعار الرسمية لـ «سيات أتيكا».

المواصفات الميكانيكية

- تتوفر سيارة سيات أتيكا 2022، في السوق المصري، بمحرك TSI سعة 1.4 لتر تربو، يولد قوة 150 حصانا وعزم أقصى 250 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك من 8 سرعات.

- تتسارع السيارة من الثبات لسرعة 100كم\س في زمن قدره 9.1 ثانية، وتصل لسرعة قصوى 195 كم\س، ومتوسط استهلاك الوقود 6.5 لتر لكل 100كم.

أبعاد السيارة

- الطول الكلي: 4381 مم

- العرض الكلي: 1841 مم

- الإرتفاع الكلي: 1615 مم

مواصفات وعوامل الأمان بالسيارة

- 4 ايرباج في كل الفئات

- فرامل ABS - EBD

- برنامج الثبات الإلكتروني ESC

- برنامج التوازن عند المرتفعات HHC

- نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات TPMS

وسائل الراحة

- مفتاح بصمة مع دخول وخروج بدون مفتاح

- مثبت سرعة

- طارة مالتي فانكشن

- شاشة 8.25 بوصة

- حساسات أمامية وخلفية بالإضافة لكاميرا خلفية

- ركن تلقائي أو ذاتي

الأسعار الرسمية حسب الوكيل

- الفئة الأولى: 455 ألف جنيه

- الفئة الثانية: 505 آلاف جنيه

- الفئة الثالثة: 570 ألف جنيه

- الفئة الرابعة: 580 ألف جنيه

ويتوفر تسليم فوري في المعارض ولدي الموزعين بـ أوفر برايس وصل إلى 120 ألف جنيه على كل فئات السيارة، بحسب أحد الموزعين.