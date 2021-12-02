توجيه هام للجامعات بشأن امتحانات «العملي والشفوي» قبل الترم الأول

تواصل الجامعات الحكومية والخاصة إجراء امتحانات الميدتيرم لمختلف الكليات العلمية والنظرية، تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالدعبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، أبرزها التشديد على ضرورة إلزام الجميع بارتداء الكمامة طوال فترة التواجد الجامعة، وعدم السماع لأي شخص غير حاصل على لقاح كورونا «كوفيد 19» الدخول للحرم الجامعي، وأكد عدد من رؤساء الجامعات في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، على الالتزام بالقرارات الوزارية فيما يتعلق بإجراءات كورونا.

الجامعات: الامتحانات في موعدها وفقا للخريطة الزمنية المعلنة

وأكد الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، على أن امتحانات الميدتيرم بالكليات المختلفة تسير بصورة هادئة ومنتظمة دون رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن، لافتا إلى أنه جرى الالتزام بقرارات المجلس الأعلى للجامعات فيما يتعلق بمنع غير المطعيمن من دخول الجامعة أو استخراج أي شهادات رسمية، لافتا إلى أنه يجري الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول 2021-2022، موضحاً أنه ستبدأ وفقاً للجدول الزمني المعلن من قبل الأعلى للجامعات الحكومية، مع الاستعداد لامتحانات العلمية والنظرية والتوجيه بالاستعداد لها، مع التأكيد على ضرورة أن يحصل الطالب على كل المقرارات الدراسية.

الجامعات: توجيهات بالاستعدادت لامتحانات الشفوي والعملي

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، على أن الجامعة تواصل حالياً إجراء امتحانات الميدتيرم بمختلف الكليات، لافتا إلى أنه جرى التنبيه على الاستعداد لامتحانات «العملي والشفهي»، قبل امتحانات الفصل الدراسي الأول، والاستعداد لها لحين الكشف عن الجدول الزمني لها ووضع الخطوط العريضة لها من قبل الأعلى للجامعات، مؤكدا على أن الامتحانات ستكون حضورياً وفي مواعيدها المحددة دون تغيير أو تعديل، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وعدم السماح لأي شخص بالحضور غير حاصل على لقاح كورونا.