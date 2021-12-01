بدء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول بجامعة الإسكندرية 15 يناير

أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، خلال مجلس الجامعة المنعقد اليوم، على انتظام الدراسة بالكليات والمعاهد، والالتزام بالجدول الزمني للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2021/2022، موضحا إجراء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول في مواعيدها، في إطار الالتزام بالجدول الزمني للعام الأكاديمي الحالي.

وتعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول بالكليات اعتبارا من 15 يناير 2022، لمدة ثلاث أسابيع، وتبدأ أجازة نصف العام اعتبارا من 5 فبراير 2022 وتستمر لمدة أسبوعين، وتبدأ الدراسة بالفصل الدراسي الثاني 19 فبراير، وتعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين وفقاً لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

تفعيل نظام الكارت الذكي في الإسكندرية

وأكد «قنصوة» على ضرورة استكمال تفعيل نظام الدخول للكليات من خلال الكارت الذكي (smart card)، وذلك من خلال مشروع نظم المعلومات الإدارية بجامعة الإسكندرية.

إعادة هيكلة الوحدات ذات الطابع الخاص وتحويلها لشركات

وأوضح رئيس جامعة الإسكندرية، أنه إيمانا بدور جامعة الإسكندرية في خدمة المجتمع، وتحقيقا لاستراتيجية جامعة الإسكندرية في ربط مخرجات البحث بقطاعات الصناعة المختلفة، أعلن أنه سيتم إعادة هيكلة الوحدات ذات الطابع الخاص بجامعة الإسكندرية، موضحاً أنه سيتم البدء بأكبر بثلاث وحدات من حيث حجم الأعمال.

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي بغية مواكبة التطورات التكنولوجية التي أصبحت أمراً حتمياً لقيام الجامعة بدورها في خدمة المجتمع المحيط وتحقيق الاكتفاء الذاتي والاستفادة من مخرجات البحث العلمي، لا سيما أن جامعة الإسكندرية لديها أبحاث علمية تستطيع تحسين العملية الإنتاجية، مطالبا كافة عمداء الكليات والمعاهد بجامعة الإسكندرية، بوضع خطة تنفيذية لتأهيل المدرجات والفصول والمعامل الدراسية بكافة كليات والمعاهد لتقديم خدمات تعليمية متميزة في أجواء تليق بطلاب جامعة الإسكندرية.

اتفاقيات تعاون مع جامعات أجنبية

ووافق المجلس على مذكرة التفاهم بين كلية التربية الرياضية بأبي قير ونظيرتها في بني غازي، واتفاقية التعاون المشتركة بين جامعة الإسكندرية والفريق الدولي لغرس الأسنان (International Team of Implantology) (ITI)، والاتفاق الإطاري للتعاون بين جامعة الإسكندرية وجامعة برشلونة، ومذكرة التفاهم للحصول على الماجستير المشترك بين جامعة الإسكندرية ـ كلية الهندسة وجامعة فيرجينيا بولتنكنيك (برنامج الماجستير).

كما وافق على مذكرة التفاهم للحصول على الماجستير المشترك بين جامعة الإسكندرية وجامعة Essex بإنجلترا، (كلية الهندسة ومدرسة علوم الكمبيوتر والهندسة الإلكترونية بجامعة Essex بإنجلترا)، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية، واتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية وجامعة دوشيشا باليابان، وتجديد ملحق اتفاق التعاون بين كلية الطب بجامعة الإسكندرية وجامعة انجامينا تشاد، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة بروديو مالطا، واتفاقية برنامج دراسة دولية مع جامعة كاليفورنيا ديفيز قسم التعليم الدولي المستمر والمهني بالولايات المتحدة الأمريكية، واتفاقية إطارية للتعاون الثقافي والعلمي بين جامعة الإسكندرية وجامعة فرانش كونتييه (فرنسا).

ترقية أعضاء هيئة التدريس

ووافق المجلس على ترقية 40 عضو هيئة تدريس، 19 إلى وظيفة أستاذ، 21 إلى وظيفة أستاذ مساعد، وتعيين 28 مدرسا، ومنح 123 درجة دكتوراه، و146 درجة ماجستير في التخصصات العلمية المختلفة.