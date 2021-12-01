امتحانات الفصل الأول في مدارس أسيوط تبدأ 15 يناير

عقد محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، اجتماعًا موسعًا؛ لمناقشة مواعيد وجداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بجميع المراحل التعليمية، والشهادة الإعدادية العامة، والمهنية للعام الدراسي 2019/2018، وذلك وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي.

وضم الاجتماع مديري عموم الإدارات التعليمية، ومديري المراحل التعليمية، وإدارة شؤون الطلبة والامتحانات، وممثلين عن اتحادات الطلاب بالمراحل التعليمية الثلاث.

الخريطة الزمنية تتوافق مع مواعيد امتحانات النقل

وأكد وكيل الوزارة أنه لأول مرة لا يوجد خلاف مع الخريطة الزمنية في تحديد مواعيد امتحانات النقل بالمحافظة، لافتا إلى أن الخريطة الزمنية أعطت مساحة للامتحان، منوها بعقد عدة اجتماعات مع الموجهين العموم والأوائل ومديري الإدارات ومشرفي الامتحانات لمناقشة الضوابط العامة للامتحان.

اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية

وأكد "الدسوقي" على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية؛ لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتوفير المناخ المناسب للطلاب لتأدية الامتحانات بكل سهولة.

وقال محمد النمر مدير عام التعليم الفني، إنه لا يوجد امتحان عملى بالنسبة لطالب التعليم الفني قبل يوم 15 يناير، مشيرا إلى أن الطلاب يؤدون الامتحان في حصته داخل الفصل وبعدها يكملون اليوم الدراسي بصورة طبيعية.

وأكد مدير عام التعليم الفني أن المديرية بالتنسيق مع الإدارات التعليمية، سوف تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لتهيئة الأجواء المناسبة.

وأوضح هشام طاهر مدير إدارة شؤون الطلاب بالمديرية، أن الامتحانات سوف تبدأ يوم 15 يناير 2022 وتنتهي يوم 2 في شهر مارس.

وأضاف أن امتحانات صفوف النقل للمرحلة الابتدائية تستمر لمدة 10 أيام، والإعدادية 10 أيام والتربية الخاصة نفس مواعيد مراحل التعليم العام.

وبالنسبة للتعليم الفني، فأن فترة الامتحان 16 يوما والشهادات المحلية 6 أيام سواء الشهادة الإعدادية عام أو مهني أو صم ومكفوفين.

وذكر مدير إدارة شؤون الطلاب أن الامتحانات سيتخللها يومين أجازة وهما إجازة عيد الغطاس المجيد ويوافق 19 يناير المقبل، وإجازة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة والتي جرى ترحيلها إلى يوم 27 يناير، بالإضافة إلى إجازات أيام الجمعة.