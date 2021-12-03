حظك اليوم الجمعة 3-12-2021 على الصعيدين المهني والعاطفي

تحمل الأبراج الفلكية لأصحابها عادة أخبارا سارة، وفي أوقات أخرى تخبرهم ببعض التحذيرات على كل المستويات، لذلك يبحث الكثيرين بصورة ملحة وبشكل يومي عن حظك اليوم، وفي هذا الصدد، يستعرض موقع جريدة «الوطن» في إطار الخدمات للخدمات التي تقدمها للقراء والمتابعين على مدار اليوم، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، وذلك في السطور التالية..

حظك اليوم برج الحمل 3-12-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يساعدك على التخطيط لمستقبلك، ويدفعك لدراسة وضعك المالي وتنجح في تكثيف الجهود كي تكسب دعما.

حظك اليوم برج الحمل 3-12-2021 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. تساعدك الأفلاك أن تكون مبادرا وإيجابيا.. لا تتردد اليوم في خطواتك نحو من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة روجينا، ويوافق تاريخ ميلادها 16 أبريل.

حظك اليوم برج الثور 3-12-2021 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك يجعلك تعمل تحت ضغط عصبي وعليك أن تكون حذرا وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الثور 3-12-2021 على الصعيد العاطفي

عدم اهتمامك بالطرف الآخر يعرضك لسوء تفاهم معه.. حاول أن تلبي ما ينتظره منك الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، ويوافق تاريخ ميلاده 16 مايو.

حظك اليوم برج الجوزاء 3-12-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة والعمل، ويمنحك ذلك طاقة ونشاطا ويدفعك أيضا للعمل بجدية، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الجوزاء 3-12-2021 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط والتشوش.. فينوس بمنزلك الثامن تساعدك على الاقتراب بلطف ممن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة هالة صدقي، ويوافق تاريخ ميلادها 15 يونيو.

حظك اليوم برج السرطان 3-12-2021 على الصعيد المهني

اقتران القمر مع المريخ في منزلك الخامس يعدك بتقدم أعمالك وقد تكون أكثر استعدادا للتفاهم بمرونة مع البعض.

حظك اليوم برج السرطان 3-12-2021 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. القمر في منزل الحب يعدك بصداقات موفقة ويلعب الحب دورا أساسيا في حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان، الفنان شريف سلامة، ويوافق تاريخ ميلاده 12 يوليو.

حظك اليوم برج الأسد 3-12-2021 على الصعيد المهني

حاول أن تتحكم في حساسيتك وألا تفترض سوء النية، وتجنب الصدام.

حظك اليوم برج الأسد 3-12-2021 على الصعيد العاطفي

القمر يقترن مع المريخ في وضع معاكس وقد يتسبب لك ذلك في مشاكل عاطفية أو هموم عائلية والأمر يتطلب منك أن تتصرف بنضج.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان أحمد عز ويوافق تاريخ ميلاده 23 يوليو.

حظك اليوم برج العذراء 3-12-2021 على الصعيد المهني

اقتران القمر بالمريخ يساعدك على القيام بأعمال وإنجازات تجد فيها الربح والمتعة والراحة النفسية.

حظك اليوم برج العذراء 3-12-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات يعدك بأجواء رائعة تجمعك بالأهل والأحباب والأصحاب.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان مصطفى قمر، ويوافق تاريخ ميلاده 22 سبتمبر.

حظك اليوم برج الميزان 3-12-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني يوجه تركيزك على الشئون المالية والمهنية، فقط تمسك بالدقة في حساباتك وادرس قراراتك بتأني.

حظك اليوم برج الميزان 3-12-2021 على الصعيد العاطفي

من المهم أن تتأنى في أقوالك وتحافظ على اللباقة.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة صفاء أبو السعود، ويوافق تاريخ ميلادها 9 أكتوبر.

حظك اليوم برج العقرب 3-12-2021 على الصعيد المهني

القمر في برجك ويعدك ذلك بفترة مهمة تحقق من خلالها تقدما شخصيا.

حظك اليوم برج العقرب 3-12-2021 على الصعيد العاطفي

تناغم القمر مع فينوس يساعدك على توسيع دائرة معارفك واتصالاتك، وتوطيد علاقاتك، وإذا كنت خاليا قد تكون على موعد مع حب جديد.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب المطرب العراقي ماجد المهندس، ويوافق تاريخ ميلاده 25 أكتوبر.

حظك اليوم برج القوس 3-12-2021 على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الثاني عشر يجعلك تميل للتأمل ويساعدك ذلك على التخطيط والتوازن، فقط اعمل في صمت.

حظك اليوم برج القوس 3-12-2021 على الصعيد العاطفي

القمر بمنزل الصحة فلا تهمل صحتك واعتنِ بنفسك، ولا تتحدث أيضا عن حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان ظافر العابدين، ويوافق تاريخ ميلاده 26 نوفمبر.

حظك اليوم برج الجدي 3-12-2021 على الصعيد المهني

تنجح اليوم في أن تحصل على دعم المخلصين وعلى إجابات ترضيك بشرط ألا تعلن خططك.

حظك اليوم برج الجدي 3-12-2021 على الصعيد العاطفي

تناغم القمر مع فينوس يعدك بوقت مناسب لتبادل المشاعر مع من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة مي عز الدين، ويوافق تاريخ ميلادها 19 يناير.

حظك اليوم برج الدلو 3-12-2021 على الصعيد المهني

القمر والمريخ ما زالا معاكسان، ورغم الضغوط.. الشمس وعطارد داعمان ويساعدانك أن تخرج سالما من أي مأزق.

حظك اليوم برج الدلو 3-12-2021 على الصعيد العاطفي

يحذرك الفلك من توجيه اللوم والملاحظات لمن حولك.. لا تبالغ في تحليلك وانطباعك عن البعض.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة ليلى مراد، ويوافق تاريخ ميلادها 17 فبراير.

حظك اليوم برج الحوت 3-12-2021 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. القمر بمنزل الحظ يعدك اليوم بتحقيق مكاسب.. تعتني بأعمالك وهناك إمكانية للتطور.

حظك اليوم برج الحوت 3-12-2021 على الصعيد العاطفي

تناغم القمر مع فينوس يمنحك سحرا ويقظة، ويعدك ذلك بقضاء أوقات حلوة مع من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة حنان ترك، ويوافق تاريخ ميلادها 7 مارس.