التنسيقية تشارك المركز المصري الألماني الاحتفال بمرور عام على إنشائه

شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في الاحتفال بمرور عام على إنشاء المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الاندماج.

وكان المركز افتتح في نوفمبر 2020 بالتعاون بين الحكومة الألمانية ممثلة في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، ووزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج ضمن المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة»، والتي تهدف إلى الحد من الهجرة غير النظامية وتوفير البدائل الآمنة عن طريق توفير فرص متنوعة للتوظيف والتدريب.

المركز المصري الألماني

وخلال الاحتفال، استعرضت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، الدور الهام الذي قدمه المركز، كما أثنت وزيره الهجرة نبيله مكرم على أهمية الدور الذى يقدمه المركز ومدى الاستفادة منه منذ أن تأسس وأشادت بدور الدولة في جميع المجالات، خاصة دعم المرأة .

الوفد المشارك في الاحتفال

حضر الاحتفال عدد من الشباب الذين لقوا الدعم من المركز في الدمج بعد عودته من الدراسة بالخارج.

ضم وفد تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، كلا من عبير العريان وسلمى السيرتي أعضاء التنسيقية.