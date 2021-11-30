تفاصيل توقيع «التنسيقية» بروتوكول تعاون مع جهاز حماية المنافسة

وقَّعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، برتوكول تعاون مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حيث وقَّع الدكتور محمود ممتاز، رئيس الجهاز، والنائبة سها سعيد، أمين سر التنسيقية وعضو مجلس الشيوخ، بروتوكول تعاون مشترك، وذلك بمقر الجهاز بالقرية الذكية.

الهدف من البروتوكول

ويهدف البرتوكول للعمل المشترك على نشر وتعزيز حرية المنافسة داخل الأسواق.

‎وحسب ما جاء في بيان تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فإن بروتوكول التعاون في إطار حرص الدولة المصرية على توفير بيئة اقتصادية تنافسية خالية من الممارسات الاحتكارية، الأمر الذي يسهم في زيادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، وبالتالي زيادة حجم الاستثمارات، وانطلاقًا من الدور الاستراتيجي الذي يقوم به جهاز حماية المنافسة لضمان حرية المنافسة داخل الأسواق المصرية؛ بما يضمن مصلحة المنتج والمستهلك، ويعزز كفاءة الاقتصاد القومي، وإرساء قواعد المنافسة الحرة وتطبيقها، والعمل على تطويرها، وتحسين بيئة ممارسة النشاط الاقتصادي، والنهوض برفاهية المستهلك من خلال المساهمة في توفير المنتجات الأعلى جودة والأقل سعرًا والأكثر تنوعًا، ونشر الوعي بثقافة المنافسة وأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

تفاصيل بروتوكول التعاون

‎واتفق الطرفان على الآتي:

- التعاون للتعريف والترويج الإعلامي.

- التوعية بأهمية دور الجهاز بحماية المنافسة.

- منع الممارسات الاحتكارية.

- حماية البيئة الاقتصادية من أي ممارسات احتكارية تؤثر بالسلب على المستهلك.

- التوعية بكيفية الإبلاغ عن هذه الممارسات.

- مشاركة التنسيقية في حملات التوعية المختلفة التي يقوم بها الجهاز وتوسيع نطاق تأثيرها وفاعليتها.

- رصد العمليات الاحتكارية والتنسيق مع الجهاز والإبلاغ عنها.

- عمل لقاءات مشتركة بين الطرفين من (ندوات - ورش عمل - حلقات نقاش - إعداد أوراق -دراسات) بهدف التوعية بالتطورات التحليلية القطاعية للأسواق الاقتصادية المختلفة.‎

الوفد المشارك

كما نص البروتوكول على إمداد التنسيقية بجميع دراسات السوق القطاعية الاقتصادية المختلفة بالجهاز، والتعاون في مراجعة وتنقيح وتطوير الأطر التنظيمية والتشريعية المنظمة لدور للجهاز، ودعم السياسات والتشريعات المتعلقة بحماية المنافسة وتذليل أي عقبات تواجه الجهاز في إتمام دوره الرئيسي.

ضم وفد التنسيقية كلا من النائبة سها سعيد عضو مجلس الشيوخ أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائبة مي كرم عضو مجلس النواب عن التنسيقية، والنائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، وحنان وجدي، ومؤمن سيد وهلا عبادة، ورضوان عبد الغني، ومصطفى الجمل، ورشيدة دعبس، أعضاء التنسيقية.