عبد الباري سعد: «الحرير المخملي» أوصلني إلى «حي السيدة زينب»

انتشر اسم الممثل الشاب عبد الباري سعد، عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، كما أصبح حديث رواد هذه المواقع، خاصةً بعد عرض مشهده الشهير، الذي ظهر فيه بدور الرجل الطامع في أموال شقيقه المتوفى، كما يحاول التعدي على حقوق زوجة أخيه وابنها بعد وفاته، وذلك من خلال أحداث مسلسل «حي السيدة زينب»

«الوطن» تواصلت مع الفنان الشاب عبد الباري سعد، للكشف عن كواليس تحضيره لـ شخصية «ياسين»، من خلال أحداث مسلسل «حي السيدة زينب»

سعد: الحرير المخملي رشحني لحي السيدة زينب

قال الفنان عبد الباري سعد، أنه ترشح لدور «ياسين»، من خلال مشاركته في مسلسل «الحرير المخملي»، قائلاً: «أستاذ أحمد حسن، مخرج مسلسل الحرير المخملي، هو الذي قدمني لـ المخرج محمد النقلي»، متابعا: «أستاذ محمد النقلي، هو الذي أعطاني الفرصة لأجسد شخصية ياسين، في مسلسل حي السيدة زينب».

وعن تحضيره لشخصية «ياسين»، من مسلسل «حي السيدة زينب»، قال الفنان عبد الباري سعد، لـ«الوطن»: «شخصية ياسين كان سنها كبير عليا، ولما قريت الدور أخدت تحدي بيني وبين نفسي إني أطلعه بطريقة مختلفة تجذب أنظار المشاهدين، وتكون قريبة منهم، فقعدت أذاكر مشاهد الدور كويس أوي عشان أطلعه بالشكل ده»، مضيفا: «مكنتش متخيل إن شخصية ياسين، الشريرة هتعجب الناس ويحبوها، ويتفاعلوا معاها بالطريقة ديه».

مسلسل «حي السيدة زينب»

ويذكر أن مسلسل «حي السيدة زينب»، من بطولة كلٍ من: سوسن بدر، دينا، محمود عبد المغنى، أحمد وفيق، ليلى عز العرب، حسام داغر، وتأليف أحمد صبحى، وإخراج محمد النقلي، كما تدور أحداث هذا العمل، في حي السيدة زينب وما يرتبط به من عادات ثقافية واجتماعية أيضاً.