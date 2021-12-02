شرطي أمريكي يقتل عجوزا على كرسي متحرك بـ9 رصاصات في شبهة السرقة

أطلق شرطي في ولاية أريزونا الأمريكية، 9 رصاصات على مُسن ستيني على كرسي متحرك، فأرداه قتيلا، وذلك بعدما اشتبه بتورطه بسرقة متجر، ورفض القتيل الامتثال لأوامره بإظهار فاتورة الشراء، والتوقف.

وقال قائد شرطة مدينة توسون في ولاية أريزونا إنه باشر تدابير تسريح الشرطي راين ريمنغتون، ونشر تسجيلات فيديو للواقعة، وذلك حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية عن وكالة الأنباء الفرنسية.

الشرطة تعرب عن قلقها البالغ إزاء سلوك الشرطي

وأعرب قائد الشرطة كريس ماغنوس، في مؤتمر صحفي، عن قلقه البالغ إزاء سلوك الشرطي، قائلا: إن استخدامه الفتاك للقوة في هذه الواقعة هو انتهاك صريح لقواعد خدمتنا.

جدير بالذكر، أن الشرطي لم يكن في الخدمة مساء الاثنين، حين وقعت الأحداث، لكنه كان في المتجر لحظة وقوع السرقة.

القتيل أخرج سكينا وهدد الشرطي به رافضا التوقف

وكان موظف في سوبرماركت وولمارت قد أبلغ الشرطي بأن شخصا على كرسي نقال سرق صندوق أدوات من المتجر، وقال الموظف إنه طلب من القتيل ريتشارد لي ريتشاردز (61 عاما) إبراز إيصال الشراء، لكن الأخير أخرج، بحسب الموظف، سكينا وهدده به قائلا: هذا هو إيصالك، قبل أن يتجه نحو المخرج.

وحسبما ذكر قائد الشرطة، فإن الشرطي أمر القتيل مرارا بالتوقف وبإلقاء السكين لكن الأخير تجاهله وخرج من السوبرماركت وعبر المرآب متجها إلى متجر مقابل.

وأضاف قائد الشرطة: عندما رفض ريتشاردز التوقف أطلق الشرطي راين ريمنغتون تسع رصاصات أصابته في ظهره وجنبه.