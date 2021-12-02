توقيع بروتوكولات لتطوير وتجميل مسجد الحسين بتكلفة 150 مليون جنيه

شهد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، توقيع بروتوكولات مع وزارة الأوقاف، ونقابة الأشراف، ومشيخة الطرق الصوفية، ومؤسسة «مودة» لتطوير وتجميل مسجد الحسين.

وحضر توقيع البروتوكول، المهندس إبراهيم محلب، مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية والدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، والدكتور علي جمعة، الرئيس الشرفى لمؤسسة «مساجد» للتطوير.

تطوير مسجد الحسين بالقاهرة

وينص البروتوكول على أن تساهم مؤسسة «مساجد» للتطوير، بمبلغ 150 مليون جنيه مبدئيًا في عملية التطوير، التي من المقرر أن تشمل كافة أرجاء المسجد من أرضيات وحوائط وأسقف، ومعالجة الأساسات والتربة المحيطة بالمسجد.

هذا بالإضافة إلى تحديث كافة الأنظمة من الكهرباء والمياه والصرف والتكييف، وأنظمة المراقبة بالكاميرات وأنظمة الإنذار، ومكافحة الحريق وتزويد المسجد داخليًا وخارجيًا بأحدث أنظمه الصوت.

مؤسسة «مساجد»

وتكون مؤسسة «مساجد» مسؤولة عن التشغيل والصيانة والنظافة بمسجد الحسين بعد انتهاء أعمال التطوير، وذلك باستخدام الأساليب الحديثة والمتقدمة في التحكم في أنظمة ومرافق المسجد والوصول إلى أعلى معدلات الحفاظ على معدلات التشغيل داخله، وكذلك تطبيق أعلى معايير النظافة المعمول بها عالميًا، التي تساهم في الحد من انتشار الأوبئة والأمراض وتحافظ على الصحة العامة.