محافظ القاهرة يتفقد «حميات العباسية» لمتابعة سير العمل واستقبال المرضى

تفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، مستشفى حميات العباسية لمتابعة سير العمل وإجراءات استقبال المرضى والحالات المصابة بفيروس كورونا وانتظام حضور الأطقم الطبية، والتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين وتوافر المستلزمات الطبية والأدوية ومتطلبات الحماية الشخصية وإجراءات صرفها.

وتفقد محافظ القاهرة، خلال الجولة مسار دخول المريض لحجرة الفرز لتحديد دخوله لعيادات الحميات، أو المسار المخصص لعيادات الكورونا لحصوله على الخدمات الخاصة بها من تحاليل وأشعة وأدوية، كما تفقد أعمال التطوير بالمستشفى التى تتم بالتعاون مع المجتمع المدني ومن بينها تطوير مبنى الطوارئ والاستقبال بالمستشفى وقسم العناية المركزة باستقبال الطوارئ، والذي يضم 10 أسرة جديدة لخدمة مرضى كورونا.

أجهزة أشعة رنين مغناطيسي جديدة بمستشفى الحميات

وتفقد محافظ القاهرة قسم الأشعة المجمع الجديد والذى يضم جهازين جديدين للأشعة المقطعية والعادية ويتم تجهيزه لاستقبال جهاز أشعة رنين مغناطيسي جديد بالإضافة لضم جهاز أشعة الدوبلر والأشعة التليفزيونية للمجمع.

كما تضمت الجولة متابعة أعمال تطوير إنشاء مبنى يضم مجمع للصيدليات ومجمع للطعوم ويخصص الدور الأول منه كمجمع خدمات لمرضى نقص المناعة، كما تم تطوير وحدات المناظير لتضم منظار جديد للقنوات المرارية ملحق به أشعة C.RAM الخاصة بالمناظير بالإضافة لمناظير الجهاز الهضمى العلوى والسفلى، كما تم رفع كفاءة قاعة الاجتماعات والتدريب، وتوسعة مسجد المستشفى ورفع كفاءة المنطقة المحيطة به، وتزويد المستشفى بسيارتين جديدتين أحدهما مجهزة لنقل المرضى والأخرى لنقل الموتى.

وطالب المحافظ خلال الجولة بسرعة الانتهاء من أعمال الإنشاءات الجديدة لرفع كفاءة المستشفى، ورافق المحافظ فى جولته نائب المحافظ للمنطقة الشرقية والدكتور محمد شوقى مدير مديرية الصحة والدكتور كريم سلام وكيل المديرية ، والدكتور وليد شعيشع مدير مستشفى الحميات.