محافظ القاهرة يعلن بدء تطبيق منع دخول المصالح الحكومية دون تطعيم

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أنه جرى تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بعدم السماح بدخول المواطنين لأي مصلحة حكومية إلا بعد الحصول على التطعيم بدءا من صباح اليوم، حيث لم يسمح بدخول أي مواطن لديوان عام المحافظة إلا بعد إبراز ما يثبت حصوله على لقاح فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه سيتم متابعة هذا الأمر بمنتهى الحزم حرصًا على الصحة العامة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن الدولة وفرت كل إمكانياتها لتوفير الطعوم بالمجان حرصًا على صحة المواطنين، كما وفرت وحدات متنقلة وفرق بجميع الأماكن لتطعيم المواطنين بيسر.

وأكد محافظ القاهرة أن جميع العاملين بالديوان العام، قد تلقوا اللقاحات اللازمة ضد الفيروس تطبيقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء .