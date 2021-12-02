محكمة ليبية تعيد سيف الإسلام القذافي للانتخابات الرئاسية

قضت محكمة سبها، في جنوب ليبيا، اليوم، الخميس، بعودة سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الراحل معمر القذافي، إلى سباق انتخابات الرئاسة.

وذكرت وسائل إعلام ليبية أن محكمة سبها - جنوبي البلاد- قد قضت بعودة سيف الإسلام القذافي إلى السباق الرئاسي، وذلك بعد أيام من استبعاده من مفوضية الانتخابات، وذلك حسبما نقلت «سكاي نيوز عربية».

عودة بعد استبعاده لمخالفة بندين في شروط الترشح

وكانت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا قد استبعدت سيف الإسلام من قائمة المرشحين لانتخابات الرئاسة، بسبب مخالفته بندين من قانون انتخاب رئيس الدولة.

وقالت المفوضية العليا للانتخابات إن سيف الإسلام القذافي استُبعد من السباق الانتخابي بسبب مخالفته بندين من قانون انتخاب رئيس الدولة، مشيرة إلى «عدم انطباق المادة 10 البند 7، والمادة 17 البند 5».

وينص البند السابع من المادة العاشرة في قانون انتخاب رئيس الدولة على «ألا يكون محكوما عليه نهائيا في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة».

أما البند الخامس من المادة 17، فيدعو طالب الترشح إلى تقديم «شهادة الخلو من السوابق».

وكان سيف الإسلام القذافي قد وجّه رسالة لليبيين عقب استبعاده من السباق الانتخابي، دعاهم للاستمرار في استلام بطاقات الانتخابات، قائلا لهم «لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا»، مضيفا: «إخواني وأخواتي لا تهنوا ولا تحزنوا.. إن الله معنا.. علينا جميعا الاستمرار في عملية استلام البطاقات الانتخابية.. وبقوة».

سيف الإسلام القذافي مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة جرائم ضد الإنسانية

جدير بالذكر أن سيف الإسلام القذافي مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، كما أن محكمة في طرابلس حكمت عليه بالإعدام غيابيا عام 2015، بتهمة ارتكاب جرائم حرب أثناء احتجاجات 2011.