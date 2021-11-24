سبب استبعاد سيف الاسلام القذافي من الانتخابات الليبية: «سوابق»

كشفت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، سبب استبعاد سيف الإسلام القذافي من الانتخابات الليبية، مشيرة إلى عدم انطباق الاشتراطات المنصوص عليها في المادة 10 بند 7، والمادة 17 بند 5، من قانون الانتخابات الرئاسية، عليه.

سبب استبعاد سيف الاسلام القذافي من الانتخابات الليبية

وتنص المادة 10 بند 7، على أنه يشترط فيمن يترشح لمنصب رئيس الدولة، ألا يكون محكوما عليه نهائيا في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وهو ما يعني أن سبب استبعاد سيف الاسلام القذافي من الانتخابات الليبية، هو صدور حكم نهائي عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

وتنص المادة 17 بند 5 على أن يُقدم طلب الترشح إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وذلك على النموذج الذي تُعده المفوضية، خلال المدة التي تحددها على ألا تقل عن 10 أيام، ولا تتجاوز 30 يوما، من تاريخ فتح باب الترشح، ويجب أن يُرفق بالطلب عند تقديمه، المستندات التي تُحددها المفوضية، ومن بينها على الأخص: شهادة الخلو من السوابق لطالب الترشح، وهو ما يوضح أن سبب استبعاد سيف الاسلام القذافي من الانتخابات الليبية، هو أيضا عدم تقديمه شهادة الخلو من السوابق.

وأكدت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، اليوم، استبعاد سيف الإسلام القذافي، نجل العقيد الراحل معمر القذافي، من قائمة المرشحين لانتخابات الرئاسة، المقرر عقدها في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل.

سيف الإسلام القذافي يتصدر قائمة المستبعدين من الانتخابات الرئاسية الليبية

وأصدر مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم، القرار رقم 79، بشأن استبعاد 25 مترشحًا لا تنطبق عليهم شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، بحسب ما جاء في ردود كل من النائب العام ورئيس جهاز المباحث الجنائية، ورئيس مصلحة الجوازات والجنسية، استنادًا إلى مواد القانون رقم 1 لسنة 2021، بشأن انتخاب رئيس الدولة، وبينت ردود الجهات المختصة المواد التي تعارضت مع بيانات المترشحين قرين كل اسم.

وجاء اسم سيف الإسلام القذافي في مقدمة قائمة المستبعدين من الترشح للرئاسة، وتضم كذلك بشير الشرقاوي، ونوري أبوسهمين، ومحمد الشريف، وعادل اللافي.