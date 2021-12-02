قافلة بيطرية لفحص الماشية وتوعية المزارعين بقرى «حياة كريمة» في أسوان

استقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وفد الباحثين بالقافلة العلاجية الإرشادية البيطرية لدى صغار الفلاحين بقرى المحافظة، برئاسة الدكتور نادر رشاد رئيس القافلة، وتحت إشراف الدكتور محمد حجازي مدير معهد بحوث التناسليات الحيوانية.

وتُنفذ هذه القوافل العلاجية البيطرية داخل القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة»، في الفترة من 27 نوفمبر حتى 2 ديسمبر الجاري، وتضم كل التخصصات العلاجية، كما تعقد ندوات إرشادية لصغار المربين ما يساهم بدوره في الحفاظ على الثروة الحيوانية.

توسيع قاعدة المستفيدين من صغار المزارعين والمربين

وأوضح الدكتور نادر رشاد، بأن تنظيم هذه القوافل يتماشى مع سياسة مركز البحوث الزراعية لتوسيع قاعدة المستفيدين من نتائج البحوث ونقل التكنولوجيا الحديثة إلى صغار الزراع والمربين، لافتا إلى استكمال تنفيذ برنامج الحملة القومية للقوافل البيطرية العلاجيه والإرشادية بواسطة معامل وزارة الزراعة ممثلة فى معهد بحوث الصحة الحيوانية، ومعهد بحوث التناسليات الحيوانية، ومعهد الأمصال واللقاحات البيطرية ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني، بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية وصندوق التأمين على الماشية ومديرية الطب البيطرى بأسوان.

المناطق المستهدفة بالحملة

وذكر أن هذه الحملة القومية تستهدف على مدار أيامها مناطق الملقطة بأبو الريش بأسوان، والكرامة بنصر النوبة ووادي عبادي بإدفو، وستستمر حتى نهاية الأسبوع ليتم بذلك تغطية كل مراكز المحافظة بتوفير هذه الخدمات العلاجية البيطرية.

وأضاف نادر رشاد، أن القافلة قامت في العام الماضى في الفترة من 5 إلى 9 ديسمبر 2020 بزيارة قرى المريناب بإدفو والدكة بنصر النوبة، والشيخ إبراهيم بدراو، ومنيحة بكوم أمبو وبهريف بحري بمركز أسوان، حيث لاقت القافلة كل تعاون ودعم من فريق الطب البيطرى بأسوان.

وأشار هاني محمد إلى أن فعاليات هذه القافلة البيطرية استهدفت 1632 مستفيدا من صغار المربين، ونجحت في فحص وعلاج وتحصين 3477 حيوانا.