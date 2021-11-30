محافظ أسوان يصدر حزمة تكليفات للإسراع في تنفيذ مشروعات «حياة كريمة»

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن عقارب الساعة لن تعود إلى الوراء، حيث نمضى بقوة للإسراع باستكمال أعمال الرصف والتطوير والتجميل والتشجير والإنارة في الشوارع الرئيسية والداخلية بعد إنهاء أعمال البنية التحتية، قبل أعياد الكريسماس ورأس السنة الميلادية، لاستقبال الحجوزات المتوقعة من الأفواج السياحية، بالتزامن مع العمل في باقي المراكز والمدن بنفس مستوى الأداء.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي، بحضور نائبي المحافظ الدكتورة غادة أبو زيد، وأحمد شعبان، واللواء حازم عزت، السكرتير العام، والعميد محمد البنا، السكرتير العام المساعد، بجانب مسؤولي الجهات التنفيذية والأمنية والعسكرية.

وبدء الاجتماع بالوقوف دقيقة حداد على روح فقيد المحافظة اللواء أيمن رضا، السكرتير العام المساعد، وشدد اللواء أشرف عطية، على ضرورة إيجاد الحلول السريعة والناجزة من المسئولين للتعامل الفوري مع مشاكل وهموم المواطنين قبل تفاقمها بعيداً عن اللامبالاة والإهمال والتعقيدات الروتينية، وهو الذي يدفع بالمواطن إلى اللجوء للمحافظ شخصيًا لحل هذه المشاكل بشكل جذري.

وضع اليد على أراضى الدولة

ووجه مسؤولي المحليات بإظهار العين الحمراء للمخالفين من أصحاب واضعي اليد على أراضى الدولة، سواء بتكثيف التوعية أو إجراء معاينات واستطلاع لهذه المخالفات تمهيدًا لإدراجها ضمن حملات إزالة التعديات بالتنسيق مع مديرية أمن أسوان، وهو الذي يتزامن مع معاينة المتغيرات المكانية على الطبيعة للتأكد من وجود مباني مخالفة أو تعديات، علاوة على التدقيق في المعاينات الخاصة بمنظومة التقنين والتي شهدت زيادة في حجم المعاينات بنسبة 58%، بواقع 39 حالة معاينة من إجمالي المتبقي وهو 67 حالة.

وكشف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، عن أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضم قرى مركز أسوان للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» خلال زيارته الأخيرة للمحافظة ستعمل على إحداث نقلة نوعية وحضارية غير مسبوقة داخل 8 قرى.

توجيهات بالبدء الفوري في العمل بالمشروعات

وأوضح أن ذلك الأمر يحتاج إلى جهود للبدء الفوري في المشروعات التي تتواكب مع أمال وتطلعات المواطنين، فيما يتعلق بقطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والمرافق بشكل عام، فضلًا عن الارتقاء بالخدمات التعليمية والصحية، وباقي الخدمات الجماهيرية أيضًا، مكلفًا مجلس مدينة أسوان وكلاً من شرطة المرور والمرافق بتشديد الرقابة على عربات الحنطور والتوك توك، وإلزامهم بخطوط السير المحددة لهم، مع توزيع طاقم ملابس موحدة لكل سائق حنطور من الملتزمين، وذلك لإظهار الشكل الجمالي أثناء تعاملهم من السائحين والزوار.

كما شدد محافظ أسوان على تكثيف أعمال النظافة العامة بالمناطق السكنية الداخلية، لاسيما في مناطق حي شرق، موجهًا بتكثيف المرور على الفنادق الثابتة والعائمة والمطاعم السياحية للتأكد من التزامهم بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتزامنًا مع ذلك، يتم تطبيق الغرامات الفورية، خاصة في حالة عدم ارتداء الكمامات في وسائل المواصلات والأماكن العامة، ليتكامل مع ذلك استكمال أعمال الرش والتطهير والتعقيم.

وقد شهد اجتماع المجلس التنفيذي، الموافقة على تغيير بعض أسماء القرى التابعة لمبادرة «حياة كريمة» والتي لا تليق شكلًا ومضمونًا بالجمهورية الجديدة، ومنها إطلاق اسم نجع النجاح بدلاً من جيرو، وحجازة بحري بدلاً من نجع الناموس التابعين لمركز كوم أمبو.