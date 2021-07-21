الزراعة: 60% نسبة الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الحيواني في مصر

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إنَّه في أول أيام العيد تم ذبح أكثر من 7500 أضحية مجانا للمواطنين، إضافة إلى العديد من الحملات التي نزلت في أماكن بيع اللحوم.

اهتمام كبير من الرقابة ببيع اللحوم

وأضاف «القرش» خلال اتصال هاتفي ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع عبر فضائية EXTRA NEWS، وتقدمه الإعلامية خلود زهران، اليوم الأربعاء، أنّ هناك العديد من أنواع الحملات البيطرية الخاصة بالوزارة، مشيرًا إلى أنَّ هناك اهتماما كبيرا من الرقابة ببيع اللحوم وأماكن بيعها.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الزراعة أنَّ هناك تواجد من الوزارة بالمجازر بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، كما أنَّ الحملات الخاصة بالوزارة مستمرة حتى الآن بالتنسيق مع الجهات المختلفة من أجل ضمان تناول المواطن المصري للحوم عالية الجودة وأن تكون مطابقة للمواصفات.

28 ألف مستفيد من مشروع البتلو بإجمالي 300 ألف رأس ماشية

وأكّد المتحدث باسم وزارة الزراعة أنَّه يوجد اهتمام كبير من القيادة السياسية بالفترة الأخيرة فى التوسع فى مجال الإنتاج الحيواني، ومنها مشروع البتلو بتكلفة 5 مليار جنيه بإجمالي 300 ألف رأس ماشية، وهناك 28 ألف فرد استفاد من مشروع البتلو بشكل مباشر، وكل ذلك يؤدي لتحقيق التنمية الشاملة داخل القرية.

وأشار المتحدث باسم وزارة الزراعة إلى أنَّ هذا المشروع له أهمية كبيرة فى تربية وتزويد أعداد رؤوس الماشية وتوفير فرص عمل للشباب أو لفئات مختلفة، ومنها المرأة الريفية.

ولفت المتحدث باسم وزارة الزراعة إلى أنَّ مصر استهدفت الوصول لـ50% من الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الحيواني، وحاليا النسبة قاربت الـ 60%، بينما كانت النسبة في عام 2014 لـ 40%، وبالتالي هناك تفوق كبير في مجال الإنتاج الحيواني، وذلك عن طريق زيادة أعداد رؤوس الماشية من خلال مشروع البتلو إضافة لزيادة القدرة الإنتاجية لرؤوس الماشية المملوكة لصغار المربيين.