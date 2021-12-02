تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال تركيب كوبري المشاه المعدني بكورنيش النيل

تجري الإدارة العامة لمرور القاهرة عدة تحويلات مرورية؛ تزامناً مع تنفيذ أعمال تركيب ورفع كوبري المشاة المعدني داخل ممشى أهل مصر «حرم كورنيش النيل»، وذلك إعتباراً من الساعة 3 صباحاً يوم الجمعة الموافق 2021/12/3 وحتى الساعة 10 صباحاً بذات اليوم.

تحويلات مرورية

وتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، لتنفيذ أعمال رفع الكوبري المعدني داخل ممشى أهل مصر؛ الأمر الذي يتطلب إجراء بعض التحويلات المرورية اللازمة وذلك على النحو التالي:

- الاتجاه القادم من مناطق المظلات باتجاه مناطق وسط المدينة عدم الاستكمال بمحور الكورنيش فمطلع كوبري روض الفرج فالمنزل اتجاه شارع عبد القادر طه فيميناً اتجاه شارع عبيد فيميناً اتجاه شارع ترعة جزيرة بدران، والاستكمال اتجاه محور الكورنيش فالمأوى الدوراني اتجاه مناطق وسط المدينة.

- الاتجاه القادم من مناطق الجيزة اتجاه مناطق وسط المدينة الاستكمال أعلى كوبري روض الفرج اتجاه شارع عبيد فيميناً اتجاه شارع ترعة بدران والاستكمال اتجاه محور الكورنيش فالمأوى الدوراني اتجاه مناطق وسط المدينة.

تعيين الخدمات المرورية

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.