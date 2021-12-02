غلق جزئي بتقاطع طريق الواحات مع الطريق الدائري في الجيزة لمدة يومين

أعلنت محافظة الجيزة، إجراء غلق جزئي في تقاطع طريق الواحات مع الطريق الدائري أمام حي الأشجار بالاتجاه القادم من مدينة 6 أكتوبر اتجاه طريق الفيوم، في ضوء تنفيذ مشروع أعمال صرف مياه الأمطار نطاق مدينة 6 أكتوبر.

غلق التقاطع لمدة يومين

ونوهت محافظة الجيزة، أن الغلق سوف يستمر لمدة يومين، ابتداء من يوم الجمعة الموافق 2021/12/3 وحتى صباح يوم السبت الموافق 2021/12/4 على أن تكون الأعمال ابتداء من الساعة الواحدة صباحاً وحتى الســاعة الخامسة صباحاً فقط دون تعطيل حركة المرور.

تسيير الحركة المرورية

وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتـم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.