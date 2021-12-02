تفاصيل إنقاذ حياة طفل في سوهاج: «دخل تحت عجلة الجرار»

عرض برنامج «مصر تستطيع»، المذاع على قناة «dmc» الفضائية، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، اليوم، قصة إنقاذ طفل يبلغ من العمر ثلاثة سنوات ونصف، بعد تعرضه لحادث صعب، حيث دهسه جرار زراعي، ما أدى إلى تهتك شديد في الوجه والرأس «انشق»، وبالتالي أصبحت حياته مهددة، وقاب قوسين أو أدنى من الوفاة، لكن 4 أطباء في المحافظة استطاعوا إنقاذ هذا الطفل.

تفاصيل الحادث

قال الدكتور إسلام عامر، أستاذ جراحة الوجه والفكين وأورام الرأس والرقبة بكلية الطب بجامعة سوهاج، وأحد أعضاء الفريق الطبي الذي أشرف على حالة الطفل، إن إنهم استقبوا الحالة مساء الاثنين الماضي، وعرف وقتها أن الطفل تعرض لحادث جرار زراعي، والطفل كان يتألم ووقتها أعطوه كل المضادات الحيوية اللازمة، ثم بدأوا في فحص المريض جزءً تلو الآخر، وكان معه زملاء آخرين من أقسام طبية أخرى، مثل جراحين العيون، والمخ والأعصاب والجراحة العامة والعظام.

وأضاف «عامر»، في مداخلة هاتفية مع البرنامج، أنهم جهزوا غرفة العمليات سريعًا، و«الموضوع مخدش وقت كتير حيث جرى تجهيز غرفة العمليات في غضون ساعة من دخول المريض إلى المستشفى، والطفل في حالة أفضل، وبيصوّت وهذا يعني أنه لا يوجد إصابات شديدة في المخ، لأن الطفل الذي لا يصرخ يكون مصابًا بشدة في المخ، وفريق المخ والأعصاب أكدوا أن مخ الطفل خال من أي نزيف».

حالة الطفل الآن

وتابع أستاذ جراحة الوجه والفكين وأورام الرأس والرقبة بكلية الطب بجامعة سوهاج أن الطفل خرج حاليًا من العناية المركزة وموجود في غرفة مع والده ووالدته، ويستطيع الحركة بشكل جيد، موضحًا أن أهل الطفل قالوا إن الطفل كان يعبر الشارع في أثناء مرور الجرار الزراعي، «فدخل تحت عجلة الجرار»، مشددًا على أنهم تحركوا بمنطق الأبوة لطمأنة والدته ووالدته، وهو طفل صغير يبلغ من العمر ثلاث سنوات ونصف.