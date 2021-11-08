«بنها الجامعي» ينقذ حياة طفل ابتلع «حبة لب» استقرت في القصبة الهوائية منذ شهر

نجح فريق جراحي بقسم جراحة القلب والصدر بمستشفى بنها الجامعي، بإشراف الدكتور محمد الأشهب عميد الكلية والدكتور عمرو الدخاخني مدير المستشفي برئاسة الدكتور هاني الرخاوي رئيس القسم، في إنقاذ طفل، 3 سنوات، بعد إصابته بحالة «شرقة مزمنة»، ناتجة عن حبة «لب سوبر»، كاملة، ابتلعها الطفل عن طريق الخطأ واستقرت بالقصبة الهوائية اليمني للطفل منذ ما يقارب الشهر.

إنقاذ طفل من حبة لب في بنها الجامعي

وكشف الدكتور محمد الجزار، أستاذ جراحة القلب والصدر واستشاري مناظير الشعب الهوائية والتجويف الصدري بطب بنها ومستشفي بنها الجامعي، أن الطفل يتردد على أطباء الأطفال منذ شهر لمحاولة انقاذه من الإلتهاب الشعبي المزمن والبلغم المستمر ولكن دون جدوى، وفي النهاية شك الأطباء في وجود جسم غريب بالقصبة الهوائية بعد إجراء الأشعة المقطعية، وتم إدخاله للعمليات على الفور واستخراج «اللبة»، في عملية سريعة استغرقت نصف ساعة فقط.

وتوجه «الجزار»، بالشكر للأطباء «الدكتورة إسراء أسعد والدكتورة فاطمة محمد وطاقم التخدير بقيادة الاستشاريين الدكتورة دينا حسني والدكتور محمد حامد وتمريض عمليات جراحة القلب والصدر».

الجزار: الأطفال أكثر الفئات عرضة لابتلاع الأجسام الغريبة

ووجّه الدكتور محمد الجزار، الأستاذ بطب بنها رسالة لأولياء الأمور باتخاذ الحيطة والحذر حفاظا على أبنائهم، محذرا من تناول الأطفال الأشياء الصغيرة فى الفم ممازحا الأطفال الصغيرة قائلا: «كلوا لب ياجماعة وإحنا في الخدمة»، مشيرا إلى أن هذه السن الخطرة تحتاج منا الرعاية الكاملة وعدم تركهم لتناول الأشياء الخطرة أو دخول أجسام غريبة داخل الرئة والصدر، ما يسبب مشاكل، مناشداً أولياء الأمور بأن ينتبهوا جيداً لأبنائهم خاصة من هم في سن صغيرة لأنه سهل جداً أن يبتلع الطفل أي شيء قد يؤدي إلى إصابته بالإختناق.

يذكر أن قسم جراحة القلب والصدر بمستشفى بنها الجامعي، نجح في إنقاذ أكثر من طفل ابتلع أجسام غريبة مثل قشرة لب أو كيس «كاتشب»، في القصبة الهوائية أو ابتلاع «دبوس»، أو جزء من لعبة حيث سبق ونجح المستشفي في إستخراج جزء من لعبة أطفال «لمبة» من القصبة الهوائية لأحد الأطفال.