صدمته سيارة طائشة.. أطباء بني سويف الجامعي ينقذون حياة طفل من الموت

أنقذ فريق طبي بمستشفى بني سويف الجامعي، حياة طفل لا يتعدى عمره 3 سنوات من الموت المحقق، بإجراء عمليات جراحية عبارة عن إستئصال للطحال وإسترجاع الأمعاء والمعدة وتصليح عضلات البطن، إثر تعرضه لحادث ناتج عن انقلاب سيارة ميكروباص بطريق «السادات»، في بني سويف.

تفاصيل الحادث

البداية كانت بوقوف طفل بجوار والدته على جانب طريق السادات بمدينة بني سويف، إلا أنهم فوجئا بسيارة طائشة تنحرف تجاههما وفقد سائقها السيطرة عليها، لتصطدم بجانب الطريق وتنقلب على الطفل، وجرى نقله إلى مستشفى بني سويف الجامعي.

إصابة الطفل بتهتك في الطحال وعضلات البطن وخروج جزء من الإمعاء والمعدة

وتبين من توقيع الكشف الطبي بمعرفة فريق طبي بمستشفى بني سويف الجامعي بقيادة الدكتور ريمون بشرى، مدرس الجراحة، إصابة الطفل بتهتك في الطحال وتهتك في عضلات البطن وخروج جزء كبير من الأمعاء والمعدة إلى أسفل الجلد من وسط العضلات، بالإضافة إلى تهتك في الرئة، وقال الدكتور ريمون بشرى، إن الطفل خضع للجراحات اللازمة وحالته مستقرة.

نجاة 10 ركاب من مستقلي السيارة الميكروباص وخروجهم دون إصابات

وشهد طريق السادات في مدينة بني سويف حادث اصطدام سيارة ميكروباص بجانب الطريق قبل أن تنقلب على جانبها وتسقط على طفل صغير تواجد بجوار والدته.

وانقذت العناية الألهية ركاب السيارة الميكروباص من الموت المحقق عقب إنقلاب السيارة بهم حيث كان يستقلها قرابة 10 أشخاص وخرجوا عمليا دون اصابات.