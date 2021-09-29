«أيمن».. طفل يصارع الموت بسبب مرض نادر أنهى حياة 4 من أشقائه

ما بين استجابات مؤقتة وعدم توفير التأمين الصحي لعلاجه، استمرت معاناة الطفل «أيمن عماد موسى»، 13 عاما، من آلام تهاجم جسده بين الحين والأخر، بسبب مرض مناعي تسبب في موت 4 من أشقائه واحدا تلو الأخر، ويخشى الأب المكلوم أن يلقى طفله مصير أشقائه.

والد أيمن: توفي 4 أبناء لي بنفس المرض ولم استطع علاجهم

يقول عماد موسى، والد الطفل «أيمن»: «توفي 4 أبناء لي في أعمار لا تتجاوز العامين على مدار 10 سنوات، بسبب إصابتهم بمرض مناعي، لم أعلم به إلا مؤخرا، بعد اكتشافنا له في حالة ابني الخامس، حيث اعتبره بعض الأطباء مرضا نادرا يهاجم الجسم وينهي الحياة، حيث هاجم طحاله وجرى استئصاله، كذلك تسبب المرض في التهاب صديدي بالكوع وأجرينا له جراحة، لم أبخل بجهد أو مال على أبنائي الأربعة المتوفيين ولم أترك مستشفى إلا وقصدته، إلا أن إرادة الله فوق كل شيء، وما زلت أكافح مع ابني الخامس أيمن المصاب بنفس المرض أيضا».

استجابات مؤقتة لتوفير العلاج للطفل أيمن

وأضاف والد الطفل أيمن: «استجاب محافظ بني سويف لمناشدتي منذ 8 أشهر، واستقبلنا في مكتبه وبالفعل استطاع التدخل وتوفير العلاج لابني أيمن من خلال متبرع لفترة تجاوزت ٦ أشهر، ثم توقف العلاج، وبدأ المرض يهاجم ابني مرة أخرى، وهو نفس ما كان يحدث معنا سابقا، حيث توفر إحدى الجمعيات العلاج لفترة ثم تعجز عن استكمال مشوار العلاج في ظل عدم توفير التأمين الصحي للعلاج، على الرغم من حصولي على حكم قضائي بعلاج ابني على نفقة التأمين الصحي».

والد أيمن: علاجه غير متوفر بوزارة الصحة وتكلفة علاجه 13 ألف جنيه شهريا

وأضاف: «راضٍ بقضاء الله لكنني قررت ألا أترك أي نافذة ضوء تجاه ابني الذي يداهمه المرض ما بين الحين والآخر، ونجد ارتفاعا شديدا في درجة الحرارة وهبوطا، وتكسيرا في العظام والتهابات في المفاصل واحمرارا بها، لا يستطيع الطفل تحمل تلك الآلام، ولا يكف عن البكاء، إلا بعلاج معين ثمنه يقدر بحوالي 13 ألف جنيه شهريا، ولا يتوافر في مستشفيات التأمين الصحي أو وزارة الصحة، ولا يوجد بديل له وشخصيا غير قادر على شرائه».

وطالب والد الطفل وزارة الصحة والتأمين الصحي بتوفير العلاج لابنه لانه بناء على رأي عدد كبير من الأطباء أنه لا أمل في شفاء " ايمن" سوى بتلك الحقنة.