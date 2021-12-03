حظك اليوم برج الجدي الجمعة 3-12-2021 مهنيا وعاطفيا

توجيه الانتقاد بشكل لاذع يعد أبرز عيوب مولود برج الجدي، الأمر الذي يسبب أذى لمن حوله، ويجعل العديد من الحواجز مع الآخرين، فضلا عن أنه يميل في بعض الأوقات للتقليل من الآخرين بطريقة تستفز من أمامه، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجدي مهنيا

تنجح اليوم في أن تحصل على دعم المخلصين وعلى إجابات ترضيك بشرط ألا تعلن خططك.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيا

تناغم القمر مع فينوس يعدك بوقت مناسب لتبادل المشاعر مع من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة مي عز الدين، ويوافق تاريخ ميلادها 19 يناير.