حظك اليوم برج الجدي الاثنين 22-11-2021 مهنيا وعاطفيا

تعتبر أنثى برج الجدي من أكثر الناس رضى عن الذات، فهي فخورة دومًا بما تقدّمه وتحقّقه، بالإضافة إلى أنّها عادة ما تعتد بمظهرها وتعتقد بأنها من أجمل النساء.

تستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجدي مهنيًا

القمر في مواجهة برجك، وعليك أن تتذكر اليوم أن التواجد وسط جماعة يتطلب منك تفهما وتعاونا معهم، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيًا

إذا كنت متزوجا لا تتسرع في أقوال جارحة توجهها لشريك حياتك، وانتبه للعواقب الوخيمة.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة نجوى فؤاد، ويوافق تاريخ ميلادها 6 يناير.