حظك اليوم برج الدلو الجمعة 3-12-2021 مهنيا وعاطفيا

التردد يعد صفة يجتمع عليها مولود برج الدلو، كما أنه من الشخصيات القادرة على العمل في جماعة أو ضمن فريق، فهو يمتلك القدرة على تجاوز كل ما هو صعب أو ما يراه الآخرين مستحيلا، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الدلو مهنيا

القمر والمريخ ما زالا معاكسان، ورغم الضغوط.. الشمس وعطارد داعمان ويساعدانك أن تخرج سالما من أي مأزق.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيا

يحذرك الفلك من توجيه اللوم والملاحظات لمن حولك.. لا تبالغ في تحليلك وانطباعك عن البعض.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة ليلى مراد، ويوافق تاريخ ميلادها 17 فبراير.