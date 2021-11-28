حظك اليوم برج الدلو الأحد 28-11-2021 مهنيا وعاطفيا

أهم ما يميز مولودة برج الدلو أنها ليست امرأة مؤذية حتى وإن امتلكت الدلائل، كما أنها تتسم بالصراحة الشديدة، وتعتقد أن الحوار الصريح هو الحل الوحيد لحل الأزمات، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الدلو مهنيا

القمر يتنافر مع نبتون بمنزلي المال، وعليك اليوم أن تراجع خطواتك وقراراتك جيدا قبل تنفيذها وركز على تنمية وضعك المالي بأسلوب آمن.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيا

الشمس وعطارد بمنزل الأصدقاء يساعدانك على بناء وتوطيد علاقات مفيدة تربطك بالأحباب والأصحاب، وتنجذب لاكتشاف أشخاص جدد.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة ليلى مراد، ويوافق تاريخ ميلادها 17 فبراير.