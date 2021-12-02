مسلح اقتحم مقر الأمم المتحدة يسلم نفسه بعد تسليمه وثائق للمنظمة

سلم المسلح الذي اقتحم بوابة مقر الأمم المتحدة في نيويورك نفسه وسلاحه للشرطة، بعدما سلم وثائق لمسؤولي الأمم المتحدة، وذلك حسبما ذكرت مراسلة سكاي نيوز عربية.

وكان جهاز الأمن التابع للأمم المتحدة قد طلب في وقت سابق من الجميع داخل المقر أن يبقوا في أماكنهم بسبب وجود مسلح خارج المبنى.

رجل يحمل بندقية قرب مقر الأمم المتحدة

وكانت شبكة سي إن إن الأمريكية، نقلت عن السلطات في نيويورك إن الشرطة ترد على تقارير عن رجل يحمل ما يبدو أنه بندقية قرب مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وطلبت من الأفراد والمندوبين داخل المقر أن يحتموا في مكانهم.

وقال المحقق هوبرت رييس إن إدارة شرطة نيويورك تستجيب للعديد من المكالمات التي أبلغت عن رجل يحمل ما يبدو أنه بندقية في الجادة 42 و1، بالقرب من مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وقال مسؤول في سلطات تطبيق القانون، إن وحدات خدمات الطوارئ تتحدث مع الرجل الذي يبدو أنه لا يزال يمتلك السلاح.

الاقتحام تم بالتزامن مع اجتماع لمجلس الأمن

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة لشبكة سي إن إن: لقد أغلقنا المبنى بسبب نشاط الشرطة الذي يجري خارج الأمم المتحدة أمام بواباتنا.

وأضاف: الجميع في المبنى في الوقت الحالي، والمجمع مغلق.

وقالت رسالة داخلية من جهاز الأمن التابع للأمم المتحدة: تود دائرة الأمن والسلامة التابعة الإبلاغ عن وجود نشاط مستمر للشرطة في جادة 1 بين الشارعين 42 و43.

جاء ذلك في الوقت الذي كان دائرا فيه اجتماع لمجلس الأمن الدولي.