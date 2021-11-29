الأمم المتحدة: 2 تريليون دولار خسائر قطاع السياحة العالمية جراء كورونا

قدرت منظمة «الأمم المتحدة»، فجر اليوم الاثنين، خسائر قطاع السياحة العالمية جراء فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، بـ 2 تريليون دولار في العام الجاري 2021، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

ووفقا لموقع «ورلد ميتر»، بلغ إجمالي الإصابات بـ الفيروس حول العالم، إلى 261737293 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية لـ الوفيات جراء الإصابة بـ«كورونا» إلى 5216801 حالة.