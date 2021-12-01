تفاصيل منحة شباب مصر الرقمية المجانية للمهندسين في 11 تخصصا خلال يناير

أعلنت نقابة المهندسين المصرية عن منحة شباب مصر الرقمية لشهر يناير 2022 المقبل في نحو 11 تخصصا ومجالا تدريبيا، وأكدت النقابة أن هذه المنحة مجانية ضمن مبادرة شباب مصر الرقمية المقدمة من المعهد القومي للاتصالات للخريجين والطلبة من جميع التخصصات بالجامعات والمعاهد العليا دفعات من 2012 إلى 2021، ويستعرض التقرير التالي تفاصيل هذه المنحة.

منحة شباب مصر الرقمية

وذكرت نقابة المهندسين تفاصيل هذه المنحة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث تشمل التدريب في 11 تخصصا، منها 7 تخصصات وهي:

1-Networks, Security and Virtualization

2- Embedded Systems and IoT

3- Mobile Technologies

4- Information Technology

5- Fiber Optics

6- Cloud Computing

7- Career Development

هندسة اتصالات

كما أعلنت النقابة في تدوينة منفصلة عن تفاصيل مبادرة شباب مصر الرقمية لشهر يناير 2022 للطلبة والخريجين كليات الهندسة قسم اتصالات لكل محافظات مصر، هدفنا تأهيل شباب الخريجين دفعات من 2012 حتى 2021 و طلاب السنوات النهائية لسوق العمل من خلال البرامج التدريبية المتخصصة، وذكرت 3 تخصصات هي:

1- Optical Fiber Network Planning and installations

2- Optical Distribution Networks (FTTH)

3- Microwave and Optical Transmission

وبذلك يصل عدد التخصصات إلى 10 في منحة شباب مصر الرقمية، كما أكدت نقابة المهندسين أن هناك أكثر من وحدة تدريبية وفي مجالات مختلفة بفروع القاهرة ( مدينة نصر - القرية الذكية) وفي محافظات (المنوفية - الدقهلية - المنيا - سوهاج - قنا - اسوان) كما يمكن الحضور بفروع المعهد بمراكز إبداع مصر الرقمية (Creativa Innovation Hub) داخل الجامعات.

نظام الدراسة

وأشارت نقابة المهندسين إلى أنه يمكن الدراسة بأحد النظامين الدراسة أون لاين live session أو حضور بالفروع للتدريب العملي على أحدث الأجهزة العلمية داخل المقرات بالمحافظات المختلفة حسب متطلبات الدراسة العملية بالوحدات التدريبية.

وبخصوص مزايا المنحة ذكرت النقابة أنها تشمل الآتي:

1- تطبيق عملي 100% على أجهزة المعامل بالمعهد.

2- يحصل المتدرب على شهادة من المعهد القومي للاتصالات باجتياز البرنامج التدريبي بنجاح.

3- شهادات أكاديمية من الشركات العالمية للوحدات المؤهلة للشهادات الدولية.

4- مكافأة تحفيزية شهرية.

منحة الشبكات

ويتناول التخصص الحادي عشر في منحة شباب مصر الرقمية موضوع الشبكات بحسب ما أعلنته نقابة المهندسين وذلك لخريجي وطلبة السنوات النهائية لكليات هندسة أقسام اتصالات، وأوضحت أنها منحة CCNA المتخصصة في الشبكات.

وذكرت النقابة أن التدريب أون لاين تفاعلي Interaction Live Sessions بجميع محافظات مصر مع إمكانية الحضور بمقرات المعهد بمراكز إبداع مصر الرقمية بالمحافظات التالية (القاهرة – الجيزة- المنوفية - الدقهلية - قنا - سوهاج- المنيا- أسوان)، وتشمل المميزات الآتية:

- تمويل 100% من تكلفة التدريب.

- شهادة من المعهد القومي للاتصالات باجتياز البرنامج التدريبي بنجاح.

- يمكن التسجيل حتى 5 وحدات تدريبية في تخصصات مختلفة.

- مكافأة تحفيزية شهرية.