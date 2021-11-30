«التموين» للمواطنين: خدمات موقع دعم مصر المتوقفة متاحة عبر مصر الرقمية

قالت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن موقع دعم مصر عاد للعمل مرة أخرى، بعد إجراء عدة إصلاحات على الرابط الرسمي للموقع، حيث أصبح الرابط يعمل حاليا ومتاح عليه خدمة «استعلام مكاتب التموين»، وذلك بعد تعطل رابط الموقع لأكثر من أسبوعين متتاليين من العمل كانت بوابة مصر الرقمية خلال هذه الفترة البديل أمام المواطنين.

متى تعود خدمات التموين على موقع دعم مصر ؟

وأوضحت المصادر في تصريحاتها لـ«الوطن» أن خدمات البطاقات التموينية الأخرى ستعود تباعا على رابط موقع دعم مصر وذلك عقب إتمام الإصلاحات التي لا تزال تجرى به، حيث تشمل هذه الخدمات: «إصدار بدل فاقد أو تالف لبطاقة التموين، إصدار بطاقة فصل اجتماعي، النقل من محافظة إلى محافظة أخرى، فصل اجتماعي لمستفيد من بطاقة لأخرى، تفعيل البطاقة واستلام الرقم السري، إعادة إرسال الرقم السري، استعلام عن صرف البطاقة، استعلام عن حالة طلب، رأي المواطنين بالمخبز».

بوابة مصر الرقمية تتيح 6 خدمات تموينية

وأكدت المصادر، أن جميع خدمات التموين السابقة متاح للمواطنين الاستفادة منها وإتمامها إلكترونيا من خلال نافذة أخرى، هي بوابة مصر الرقمية حيث إن البوابة لا تزال تتيح عدد من الخدمات التموينية عليها تسهيلا على المواطنين في إنهاء إجراء بطاقات التموين.

1- إصدار بدل فاقد أو تالف لبطاقة التموين.

2- فصل اجتماعي.

3- ضم أفراد الأسرة.

4- تفعيل بطاقات التموين.

5- الاستعلام عن حالة الصرف.

6- النقل من محافظة إلى أخرى.

فيما أكدت المصادر، أن كل الخدمات التموينية السابقة متاحة ومفعلة في مكاتب التموين على مستوى المحافظات، حيث إن أي مواطن يستطيع من خلال الذهاب لمكاتب الخدمة المطورة أو مكاتب التموين إنهاء طلبه الخاصة ببطاقة التموين.

ولا تزال تؤكد وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه لا توجد حاليا خدمة إضافة المواليد لبطاقة التموين سواء إلكترونيا أو من خلال مكاتب التموين.