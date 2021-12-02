بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص بينهم طفلان في انهيار جزئي لعقار بالإسكندرية

أصيب 5 أشخاص، بينهم طفلان، بجروح وكسور بمختلف أنحاء الجسم، مساء اليوم الخميس، إثر انهيار أجزاء من عقار مكون من 7 طوابق بمنطقة الورديان غربي الإسكندرية.

بلاغ بالواقعة

تلقت غرفة عمليات حي غرب الإسكندرية بلاغا يفيد سقوط أجزاء من عقار قديم رقم 165 شارع الأمير لؤلؤ بمنطقة الورديان وسقوط مصابين من السكان.

انتقل مسئولو الحي وقوات الحماية المدنية رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص أن العقار مكون من 7 طوابق وسقوط سقف حجرة بالطابق السادس على الخامس.

أسماء المصابين

وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص وهم كل من: منى السيد رياض، 30 عاما، مصابة بكدمات شديدة بالظهر والحوض، وأنس محمد محمود 3 سنوات، جروح بالوجه، وشقيقه «محمود» 5 سنوات، جروح بالوجه، وحنان السيد رياض 32 عاما، كدمات بمختلف أنحاء الجسم، وعزيزة سلامة عبد ربه 60 عاما، كدمات بالظهر.

جرى نقل المصابين الخمسة بواسطة سيارات الإسعاف إلى المستشفى الأميري الجامعي لتلقي العلاج اللازم، ولا يوجد أي وفيات.

تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة مينا البصل، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.